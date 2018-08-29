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Отраслевые новости: Россия

Аксенов назвал необходимую сумму для полной газификации Крыма

Аксенов назвал необходимую сумму для полной газификации Крыма

29 августа 2018, 16:12
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

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Республике Крым для полной газификации понадобится примерно 40 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов подчеркнул, что уровень газификации республики составляет 74%.

"План практически до 2022 года мы выверили. Общая потребность в деньгах на то, чтобы газифицировать все населенные пункты, — около 40 миллиардов рублей, по предварительным данным. Плюс-минус, какие-то могут быть еще варианты", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Кроме того, Аксенов подчеркнул, что в республике есть весь необходимый запас газа для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.

РИА Новости

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