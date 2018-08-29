Открытие уникальной межрегиональной лаборатории МРСК Северного Кавказа состоялось во Владикавказе

Во Владикавказе на базе филиала "Севкавказэнерго" состоялось открытие уникальной межрегиональной лаборатории ПАО "МРСК Северного Кавказа" (входит в ГК "Россети"). Лаборатория по входному контролю и ремонту приборов учета и коммутационного оборудования, созданная под протекцией ПАО "Россети", ориентирована на проведение ремонта вышедшего из строя оборудования Комплексной системы учета электроэнергии (КСУЭ). Обслуживать она будет не только Северную Осетию, но и все республики СКФО, входящие в зону ответственности МРСК Северного Кавказа.

Торжественный запуск лаборатории осуществили заместитель генерального директора ПАО "МРСК Северного Кавказа" по реализации и развитию услуг Константин Аликов и директор филиала "Севкавказэнерго" Казбек Закаев. На церемонии также присутствовали начальник службы измерений и метрологии филиала МРСК Северного Кавказа – "Ставропольэнерго" Николай Петров, представители профильных ведомств и СМИ Северной Осетии, сотрудники энергокомпаний.

Константин Аликов, презентуя актуальный проект, отметил, что в процессе эксплуатации приборов учета в филиалах МРСК Северного Кавказа возникает необходимость в осуществлении ремонта счетчиков с истекшим сроком гарантийных обязательств. Это как однофазные, так и трёхфазные приборы учёта, установленные на подстанциях филиалов и у потребителей электроэнергии. "Согласно планам, ежегодная производительность лаборатории - более 18000 приборов учета и порядка 2000 единиц коммутационного оборудования", - подчеркнул Константин Аликов.

Уникальность сверхсовременного оборудования лаборатории сложно переоценить: благодаря возможности рентгеновского обследования внутреннего содержимого проверяемых приборов учета специалисты смогут обнаруживать в них элементы внешнего воздействия на нормальную работу приборов учета (чип, шунт и прочее), установленных в них для искажения результатов измерений. В основные задачи лаборатории также входит ремонт однофазных и трёхфазных приборов учёта, восстановление коммутирующего оборудования (антенны, блоки питания, GSM – модули, радиомодули, шлюзы, ретрансляторы) и ряд других технических функций. Лаборатория будет делиться на два блока: блок ремонта оборудования и блок метрологической проверки.

Также на церемонии открытия лаборатории Константин Аликов от имени руководства электросетевого холдинга исполнил почетную миссию: по итогам Всероссийских учений энергетиков ДЗО ПАО "Россети", прошедших в Дагестане, наградил специалиста 1 категории группы по взаимодействию с клиентами Владикавказских ГЭС филиала "Севкавказэнерго" Амирана Губиева нагрудным знаком ПАО "Россети" "За профессиональное мастерство".