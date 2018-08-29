Константин Носков принял участие во встрече министров по цифровым технологиям G20

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков принял участие во второй встрече министров по цифровым технологиям "Группы двадцати" (G20). Участники обсудили преимущества цифровой трансформации в экономической, социальной сферах, а также в области государственного управления. По итогам встречи была принята декларация с рекомендациями для развития цифровых государств.

В рамках встречи министры стран G20 отметили необходимость цифровизации государственного сектора, внедрения новейших технологий, а также изменения показателей цифровой экономики и развития технологической инфраструктуры. Глава Минкомсвязи России также подчеркнул важность вопроса регулирования персональных данных.

Напомним, что первая встреча министров по цифровым технологиям G20 прошла в апреле 2017 года в Дюссельдорфе. В 2018 году в мероприятии приняли участие представители более 30 стран и крупнейших международных организаций — Конференции ООН по торговле и развитию, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Международного союза электросвязи.

В рамках мероприятия глава Минкомсвязи России также провел встречи с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафой Варанком, министром науки, инноваций и технологий Аргентинской Республики Лино Бараньао и министром электроники и информационных технологий, права и юстиции Правительства Республики Индия Рави Прасадом.