Нижновэнерго обеспечил электроснабжение насосных станций в Нижнем Новгороде и области

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" выполнил технологическое присоединение насосных станций в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Предоставленная им мощность составила 96 кВт.

Насосная станция, расположенная в г. Нижний Новгород на ул. Стрелка будет получать электроэнергию одновременно от подстанций (ПС) "Канавинская" и "Заводская" производственного отделения "Центральные электрические сети" Нижновэнерго.

Электроснабжение насосной станции второго подъема в Кстовском районе, на юго-западе от с. Безводное обеспечивается от ПС "Безводное" и "Ветчак". Ей предоставлено 76 кВт мощности. Для электроснабжения насосной станции энергетики спроектировали, построили и оборудовали двухтрансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ и две линии электропередачи 10 кВ от подстанций "Безводное" и "Ветчак".

Технологическое присоединение на протяжении многих лет входит в число приоритетных направлений деятельности нижегородской электросетевой компании. Эта работа позволяет своевременно обеспечивать электрическими мощностями производства, предприятия малого и среднего бизнеса, социальные объекты и население. Энергетики осознают важность повышения комфортности жизни в регионе за счет развития экономики и улучшения инфраструктуры и делают все от них зависящее для качественного и надежного электроснабжения подобных объектов.