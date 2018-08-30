"Газпром" направил ответ по иску "Нафтогаза" в суде Стокгольма на $12 млрд

"Газпром" направил ответ по иску "Нафтогаза Украины" в арбитраже Стокгольма по пересмотру тарифа на транзит газа, говорится в отчете "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2018 года.

"Газпром" подал ответ на просьбу об арбитраже 14 августа 2018 года. Процессуальный график в настоящее время не составлен", — говорится в документе.

"Нафтогаз" в июле подал иск против "Газпрома" в стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко при этом сообщил, что сумма исковых требований может быть уменьшена, если "Газпром" забронирует транзитные мощности после 2019 года "и/или если он перестанет блокировать транзит газа из Средней Азии и экспорт других компаний из России".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

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