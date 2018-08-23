МРСК Центра обеспечит надежное энергоснабжение нового Воронежского Центра гребли на байдарках и каноэ

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" – "Воронежэнерго" обеспечат электроэнергией новый Центр гребли на байдарках и каноэ, строящийся в городе Воронеже.

Спортивный комплекс будет возведен на Придаченской дамбе Воронежского водохранилища. По проекту в его состав войдет гребная станция с дорожками, финишные и стартовые вышки, спортивные и детские площадки, эллинги для лодок. Одним из основных объектов центра станет физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залами для гребных и силовых тренажеров.

Снабжение электроэнергией нового спортивного комплекса будет осуществляться от подстанции (ПС) 110 кВ №2, расположенной на Адмиралтейской площади города Воронежа. В рамках исполнения договора на технологическое присоединение (ТП) специалистам Воронежэнерго предстоит провести установку на ПС 110 кВ № 2 двух новых линейных ячеек 6 кВ с вакуумными выключателями. От подстанции до спорткомплекса будут проложены две кабельные линии 6 кВ протяженностью более 2,4 км каждая.

Также энергетики спроектируют и построят на Придаченской дамбе трансформаторную подстанцию с двумя силовыми трансформаторами мощностью 400 кВА каждый. Весь комплекс работ, который обеспечит новый спортивный центр электрической мощностью в размере 376 кВт, планируется завершить в 2019 году.