В "Мариэнерго" за семь месяцев 2018 года исполнено 968 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям

С начала года специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Мариэнерго" присоединили к сетям компании 968 новых потребителей. Общая мощность присоединенных энергоустройств составила 13,7 МВт.

Среди основных партнеров марийских энергетиков – предприятия агросектора и строительной отрасли. Значительную часть в общем объеме работ по технологическому присоединению к сетям составляют объекты индивидуального жилищного строительства. Особенно активно индивидуальное жилищное строительство ведется в Медведевском районе республики.

Технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности филиала "Мариэнерго". Обязательным условием при его осуществлении является соблюдение всех норм электрической и экологической безопасности.

В качестве дополнительной услуги специалисты компании готовы выполнить весь комплекс мероприятий "под ключ". В том числе, проектирование, строительство сетевых объектов, установку приборов учета и оформление всех необходимых документов. Выбрав услугу по сопровождению техприсоединения, потребитель получает высокое качество электромонтажных работ, гарантию безопасности объектов при повседневной эксплуатации, персональное обслуживание и, что не менее важно, экономию времени и средств.

Специалисты "Мариэнерго" выполняют свои обязательства по техприсоединению своевременно и в полном объеме независимо от формы собственности заявителя. Энергетики осознают свою высокую ответственность – их работа способствует повышению качества жизни земляков и развитию электросетевой инфраструктуры, создает предпосылки для социального и экономического развития районов Марий Эл.

Чтобы ознакомиться с условиями технологического присоединения к электрическим сетям компании, решить вопросы электроснабжения, необходимо обратиться в центр обслуживания потребителей "Мариэнерго" в Йошкар-Оле по адресу: ул. Панфилова, д. 39а.

Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы, можно позвонить в единый контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8 800-100-33-00 (звонок бесплатный). Также всю необходимую информацию можно найти в Личном кабинете на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" www.mrsk-cp.ru.