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Модернизация

ФСК ЕЭС расширила подстанцию "Семеновская" для выдачи мощности одному из ведущих производителей трубопроводной арматуры

ФСК ЕЭС расширила подстанцию Семеновская для выдачи мощности одному из ведущих производителей трубопроводной арматуры

4 сентября 2018, 15:08
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС

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Завершена реконструкция подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ "Семеновская" в Нижегородской области. В результате обеспечена возможность выдачи 1,7 МВт дополнительной мощности одному из ведущих производителей трубопроводной запорной арматуры России – Литейно-механическому заводу, расположенному в городе Семенов.

Проведена реконструкция линейной ячейки 10 кВ – ее укомплектовали вакуумным выключателем, ограничителем перенапряжения и четырьмя трансформаторами тока российского производства. Кроме того, были установлены терминал микропроцессорной защиты и автоматики, цифровые приборы учета, фототиристорные датчики дуговой защиты, обладающие высокой скоростью реагирования.

Ранее на подстанции были отремонтированы четыре выключателя 110-220 кВ. До конца 2018 года будет установлен еще один выключатель и высоковольтные вводы, завершена модернизация системы оперативной блокировки с заменой механических устройств на электромагнитные. Это снизит риск возникновения нештатных ситуаций.

Подстанция 220 кВ "Семеновская" была введена в работу в 1961 году, в настоящее время ее мощность составляет 356 МВА. Она обеспечивает электроэнергией потребителей севера Нижегородской области, в том числе объекты Горьковской железной дороги.

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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