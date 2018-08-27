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Модернизация

МОЭСК выдала мощность московской поликлинике для подключения современного рентгеновского оборудования

МОЭСК выдала мощность московской поликлинике для подключения современного рентгеновского оборудования

5 сентября 2018, 14:34
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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ПАО "МОЭСК" (входит в группу компаний "Россети") выдало дополнительную мощность учреждению здравоохранения.

Энергетики выполнили условия договора технологического присоединения к электрическим сетям филиала городского бюджетного учреждения здравоохранения "Городская поликлиника №8". Объект получил мощность в объеме 11,3 кВт. Быстро и качественно организованные мероприятия по выполнению договора позволили удовлетворить запрос медицинского учреждения. В итоге филиал поликлиники получил мощность для подключения современного рентгеновского оборудования.

Напомним, что подать заявку и получить дополнительную информацию о процедуре технологического присоединения к сетям, а также ознакомиться со всей линейкой дополнительных услуг можно на портале ПАО "МОЭСК" utp.moesk.ru

Компания: ПАО "МОЭСК"

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