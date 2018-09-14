Александр Новак рассказал о глобальном потенциале энергетической отрасли России на ВЭФ–2018

Энергетическая повестка IV Восточного экономического форума продолжилась 12 сентября панельной сессией "Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор", в ходе которой обсуждались развитие сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, потенциал новых проектов, прогноз мирового роста потребления энергоресурсов, также речь шла о преимуществах России в отрасли.

"Энергетика – основа экономики и драйвер развития страны. Сейчас энергетика трансформируется, появляются новые источники энергии. На Дальнем Востоке сосредоточены огромные источники ресурсов. Здесь более 16% запасов природного газа, и это при том, что геологическая изученность составляет всего 6%. Данный регион имеет большие перспективы и возможности для развития нефтегазовой и угольной отраслей, а также электроэнергетики", – сказал в ходе своего выступления Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.

Он добавил, что поставленная Президентом цель опережающего развития Дальнего Востока невозможна без взаимодействия со странами АТР. "Сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на сегодняшний день является для нас приоритетом, так как этот рынок развивается более высокими темпами, а энергопотребление будет расти в два раза быстрее среднемировых показателей: в странах АТР проживает 60% населения планеты", – сказал глава Минэнерго.

Также Александр Новак отметил важность сотрудничества с западными партнерами, в частности, с США. "Энергетический мир глобален, Россия и США являются крупнейшими энергетическими державами. Завтра состоится встреча с Министром энергетики США Риком Перри, которая даст возможность обсудить наше дальнейшее сотрудничество. У нас непростые отношения в области энергетики, но мы считаем, что такие встречи полезны для оценки текущей ситуации", – добавил Александр Новак.

Отвечая на вопрос о ситуации с мировыми ценами на нефть, Министр энергетики отметил, что в целомситуация на рынке стабилизировалась. "Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и еще 11 странами, подписанное в 2016 году, было правильным решением. Последние два года показали, что рынок достаточно быстро вышел из кризиса. Однако не во всех странах идет восстановление добычи – в Мексике и Венесуэле наблюдается сокращение", – сказал Александр Новак, заметив, что в связи с уходом с рынка иранской нефти необходимо внимательно следить за ситуацией и принимать правильные решения.

Министр напомнил, что 23 сентября в Алжире состоится очередное заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором обсудят, как сбалансировать спрос и предложение на нефть в III–IV кварталах 2018-го и I полугодии 2019-го года.

Характеризуя ситуацию в отраслях энергетики в России, Александр Новак отметил прогресс по всем направлениям. "За последние 5 лет, начиная с 2012 года, в два раза выросли поставки нефти – до 80 млн, или 1 600 баррелей в сутки. По газу прирост пока небольшой, но с вводом проекта "Ямал СПГ" мы удвоим объем поставок. Принята стратегия, позволяющая увеличить поставки СПГ до 550 млн тонн, причем 70% этого потребления будут приходиться именно на страны АТР", – привел данные Министр энергетики. Он отметил, что рост поставок СПГ позволит России занять свою нишу, увеличив долю на мировом рынке до 20%.

"Мы считаем, что в угольной отрасли также есть потенциал. Энергопотребление будет расти высокими темпами, и будут использоваться все источники энергии", – сказал Александр Новак.

Министр энергетики добавил, что сегодня одним из ключевых вопросов в поставках энергоносителей является научно-технический прогресс. "Мы можем прогнозировать только то, что ученые изобретут в ближайшие время, но прогноз на более длительный период дать крайне сложно. Отрасль будет развиваться очень быстро, и многое будет зависеть от новых технологий, машинного обучения, искусственного интеллекта", – сказал Александр Новак.

В панельной сессии "Новые энергетические рынки: дальневосточный вектор" также приняли участие заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Александр Медведев; генеральный директор, председатель правления, ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк; заместитель председателя правления ПАО "НОВАТЭК" Лев Феодосьев; председатель исполнительного комитета Государственной электросетевой корпорации Китая Шу Иньбяо и председатель, главный исполнительный директор Japan Oil, Gas and Metals National Corporation Тэцухиро Хосоно.

Энергетическая повестка, обширно представленная на ВЭФ–2018, получит продолжение в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя". 3–6 октября в Москве представители органов власти и компаний-лидеров энергетической отрасли смогут обсудить все аспекты энергетической отрасли, а также новейшие технологии, которые Россия может экспортировать. Гостям РЭН-2018 также предложат ознакомиться с доказавшими свою эффективность стратегиями на мировом рынке нефтегазохимии и обсудить, останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран. Кроме того, организаторы Форума проведут сессии, посвященные актуальной теме – альтернативной энергетике и возобновляемым источникам энергии.