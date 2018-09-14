МЭА дало радикальный прогноз по мировому рынку нефти

Сентябрьский отчет Международного энергетического агентства (МЭА) говорит о предстоящем сложном периоде на мировом рынке нефти. По мнению экспертов, котировки могут выйти из установившегося в апреле ценового диапазона в 70-80 долларов за баррель.

Причиной тому, как сказано в отчете, могут стать ухудшение ситуации с добычей нефти в Венесуэле, возможное возобновление конфликтов в Ливии, а также вопрос санкций в отношении покупателей иранской нефти. Смогут ли остальные экспортеры "черного золота" компенсировать падение добычи в этих странах, пока говорить сложно. В одной только Венесуэле, по оценкам МЭА, суточные объемы могут к концу года снизиться на 0,24 миллиона баррелей.

При этом ослабление ряда национальных валют по отношению к доллару повысит стоимость импорта энергоресурсов, что негативно скажется на спросе на нефть. Не последнюю роль в этом также сыграют торговые войны. Кроме того, в отчете указано, что в США, Европе и Японии снижается спрос на бензин в связи с высокими ценами. В МЭА предположили, что рост спроса на нефть в 2018 году составит 1,4, а в 2019-м — 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", считают, что к прогнозу МЭА стоит относиться с осторожностью, поскольку он учитывает далеко не все факторы, влияющие на мировой рынок нефти, и сам является лишь одним из вариантов развития событий. Причем – достаточно радикальным.

Стабильность на рынке нефти

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев считает, что необходимо очень тщательно рассчитывать модель, которая учитывает все факторы влияния на мировой рынок нефти. Она должна быть основана на гораздо большем их количестве. Но такие прогнозы никто публиковать не будет, поскольку они дорого стоят и сами могут принести серьезный доход.

"Сложно давать оценки возможным изменениям цен на нефть, исходя лишь из двух-трех факторов. Но если рассматривать только очевидные события и предполагаемую динамику предложения и спроса, как это делает МЭА, действительно можно ожидать роста цен", — сказал он.

Эксперт согласился, что в Венесуэле сохраняется достаточно сложная ситуация, которую можно даже назвать предреволюционной. Добыча при этом, конечно же, падает, но нарастают и контрабандные поставки нефти из страны. Поэтому Венесуэлу стоит рассматривать, как совершенно непредсказуемый фактор, способный повлиять на мировой рынок в любом направлении.

"Нефть уходит из правового поля, фиксируемого статистическими службами. Объемы контрабанды из Венесуэлы – очень высоки. Три года назад, когда еще была возможность проверить эти цифры, она составляла 20 миллионов тонн в год. Сейчас она, скорее всего, выросла в разы. Говорить о том, что в Венесуэле происходит обвальное падение добычи, я бы не рискнул", — сказал эксперт.

Танкаев также признал, что возобновление санкций против Ирана действительно делает достаточно сложными прямые поставки нефти из этой страны. Однако, по его словам, в исламской республике за восемь лет запретительных мер уже выработаны обходные схемы, которые позволят избежать серьезных последствий для нефтяной отрасли.

"Иран с 2010 года находится под санкциями, и там найдены пути их преодоления. И я думаю, что серьезного падения добычи и экспорта из Ирана ожидать не стоит", — отметил эксперт.

Более того, по мнению Танкаева, санкции могут даже привести к увеличению экспорта из Ирана, поскольку сильнее влияют на социальную сферу. Так, потребление нефтепродуктов в стране к 2013 году упало на 30 миллионов тонн – около 30% от общего объема. С облегчением санкционного режима внутренний рынок восстановился, но сейчас может начаться обратный процесс.

"Новые санкции могут привести к падению платежеспособного спроса на внутреннем рынке при том, что возможности экспорта по обходным схемам сохранятся. Возможно, объем экспорта только вырастет", — сказал эксперт.

Танкаев также отметил, что рост потребления в мире действительно снизился в последнее время, но это не говорит о его падении.

"Падения потребления нет. Есть только замедление роста, если говорить об Азиатско-Тихоокеанском регионе. Есть небольшое снижение в Европе и Соединенных Штатах", — сказал эксперт.

При этом по его словам, США увеличивают собственное производство нефти на фоне уменьшения импорта. Это должно снизить спрос на мировом рынке, но это фактор не может быть реализован в полном объеме.

"Быстрого восстановления, к примеру, сланцевой добычи в стране ожидать не стоит. Кризис породил серьезное недоверие к отрасли. Приток рабочей силы в нее не компенсировал отток после кризиса, что говорит о слишком медленном росте", — сказал Танкаев.

С его точки зрения, говорить о том, что США окажут серьезное влияние на мировой рынок нефти, было бы преждевременным.

"Я бы прогнозировал на рынке стабильность. Не вижу мощных факторов, которые могли бы на него очень сильно повлиять. Если только ФРС США не решит уронить доллар, что вызвало бы рост цен на нефть", — сказал Танкаев.

Окно возможностей для роста потребления

Эксперт по нефти и газу Финансового университета Игорь Юшков считает, что специалисты МЭА предложили лишь один из вариантов прогноза для мирового рынка нефти. Причем он достаточно радикален с точки зрения оценки, как добычи, так и спроса.

"С точки зрения добычи они просчитывают наибольшие риски: что будет, если усилится конфликт в Ливии, Иран перестанет экспортировать нефть в больших масштабах. В потреблении они тоже идут по довольно радикальному сценарию – экономический рост в ряде стран остановится и спрос будет меньше", — отметил эксперт.

Он считает, что с такой же уверенностью можно было бы говорить о наращивании Ливией объемов экспорта, что возместит снижение добычи нефти в Венесуэле. Или, что в последней произойдет политический переворот и западные компании нарастят поставки из этой страны.

"Это – один из сценариев. Я думаю, что они рисуют довольно позитивную картину для Соединенных Штатов", — сказал Юшков.

По его словам, МЭА достаточно тесно связано с США, и, как правило, дает позитивные прогнозы в их пользу. Из этих прогнозов следует, что традиционные экспортеры не смогут компенсировать падения добычи в ряде стран, при этом спрос будет падать. Американские компании начнут увеличивать добычу, а всем остальным производителям будет сложно продать свою нефть.

"Это – не программа. Только один из вариантов развития событий. В чем они правы, как я думаю, что нефть будет оставаться на таком же высоком уровне, как и сейчас – около 80 долларов за баррель. В чем я бы сомневался – что спрос на топливо будет снижаться", — сказал эксперт.

Юшков напомнил, что в течение последних лет нефть не уступает свои позиции, а спрос устойчиво возрастает. И не совсем понятно, почему он вдруг должен замедлить темпы. Растут экономики Китая и Индии, выходят на рынок страны Африки.

"Мне кажется, сохраняется еще довольно большое окно возможностей для роста потребления нефти", — подытожил Юшков.

ПРАЙМ