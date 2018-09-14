В Молодежном микрорайоне Краснодара в 2019 году начнут строить школу и детсад

Об этом стало известно на встрече с жителями микрорайона, которую провел глава города Евгений Первышов.

"В ближайшей перспективе в Молодежном запланировано строительство школы на 1,1 тыс. мест на улице 4-я Целиноградской и двух детских садов. Это должно решить вопросы жителей не только этого микрорайона, но и жилых массивов, расположенных поблизости. Объекты будет возводить застройщик за счет собственных средств с последующим выкупом в муниципальную собственность. Эту практику мы уже опробовали, она эффективна. Рассчитываем, что возведение школы стартует в первом квартале 2019 года. Также в будущем году по улице Зеленоградской начнется строительство детсада на 250 мест", — сказал Евгений Первышов.

Кроме того, на территории микрорайона запланировано строительство еще одного большого детсада на 280 мест.

Еще одна тема, волнующая жильцов домов по улице 9-я Тихая, — выделение и обустройство зеленой зоны. Рядом с многоквартирными домами есть лесопосадка, которую, как опасаются жители, могут ликвидировать. Участок земли площадью более 4 га, включая лесополосу, находится в долгосрочной аренде у застройщика ООО ИСК "Наш город". Проект изменялся уже несколько раз из-за того, что не находил одобрения жителей на публичных слушаниях.

На сегодняшний день в нем вместо нескольких жилых домов остался только один, а из других построек — торговый центр с парковкой и православный храм. В новом варианте проекта, который был продемонстрирован на встрече с жителями, предполагается сохранение существующей зеленой зоны.

В ходе встречи рассмотрели еще ряд вопросов, в том числе асфальтировку тротуаров, снос незаконного металлического гаража, открытие филиалов "Почты России" и "Сбербанка", установку опор уличного освещения. Все просьбы и предложения взяты на контроль, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Кубань24