IEK GROUP готовит смену профессионалам

В Екатеринбурге прошёл V национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech среди молодых специалистов в возрасте от 18 до 28 лет. В 22 компетенциях продемонстрировали свои навыки участники из 10 стран.

В чемпионате участвовали 456 человек, в том числе конкурсанты из Армении, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии. Сборная Казахстана, самая многочисленная, приняла участие в соревнованиях по 17 компетенциям, однако в медальном зачёте оказалась только на четвёртой строчке. Первое место заняла сборная России, второе — команда из Китая, замкнули тройку лидеров представители Республики Беларусь.

IEK GROUP, один из ведущих российских производителей и поставщиков электрооборудования под торговой маркой IEK®, по традиции является экспертом и разработчиком заданий для соревнований WorldSkills в компетенции "Электромонтажные работы". Компания активно поддерживает идеи WorldSkills International — привлечение внимания к рабочим профессиям и создание условий для развития высоких профессиональных стандартов. На чемпионате Hi-Tech 2018 IEK GROUP разработала задания для участников всех возрастных категорий и предоставила им электрооборудование IEK® и ONI®.

Большое внимание IEK GROUP уделяет подготовке будущих профессионалов. Доказательством тому стали соревнования юниоров, которые выступали в V национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech на одной площадке со взрослыми участниками.



"Электромонтаж стал единственной компетенцией, в которой второй год подряд соревнуются сразу две юниорские категории: 12-13 и 14-16 лет", — отмечает Петр Некрасов, руководитель направления WorldSkills Russia в IEK GROUP. На этот раз в состязаниях приняли участие ребята, представляющие компании "Росатом", "Евраз", "Русгидро", Группу "Мирэкс" (партнер IEK GROUP), Технопарк РГСУ, а также юниоры от IEK GROUP.

"Благодаря юниорским сборным впервые наша компания была представлена не только как партнер чемпионата, но и прозвучала в числе его победителей. В компетенции „Электромонтаж“ выиграли команды юниоров 12-13 и 14-16 лет, приехавшие на чемпионат по квоте IEK GROUP, — это ученики московской школы № 1466 им. Надежды Рушевой и столичного колледжа связи № 54. Команда, представленная нашим партнером, Группой „Мирэкс“, завоевала бронзовую награду в категории 14+. Соревнования юниоров вызвали большой интерес у международных экспертов", — подчеркнул Петр Некрасов.

В рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 IEK GROUP, Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" и АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" заключили соглашение о намерении стать партнерами при организации 45 Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году в городе Казани.