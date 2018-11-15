В МРСК Северного Кавказа подведены итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2018 г.

Впервые МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") подводила итоги своей производственной деятельности за 9 месяцев 2018 года в новом формате, с присутствием руководящего состава всех филиалов и управляемых обществ, в том числе гарантирующих поставщиков, и детальной проработкой всех нюансов и проблемных вопросов.

На производственном совещании с участием генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева и руководства ПАО "Россети" – главного инженера Дмитрия Гвоздева, и.о. заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг Александра Пятигора, главного советника Сергея Кирюхина были даны конкретные поручения, озвучены ожидаемые итоги 2018 года.

Открывая совещание, Александр Пятигор призвал коллег объективно оценивать ситуацию, вскрывать проблемные вопросы и предлагать пути их решения. Основным ориентиром при оценке результатов работы филиалов и управляемых обществ по снижению потерь электроэнергии в сетях стали критерии, установленные для каждого региона Северного Кавказа Постановлением Правительства РФ № 534 от 30.04.2018. По итогам года в большинстве региональных энергокомпаний ожидается выполнение показателей, и даже в Республике Дагестан и Чеченской Республике наметился сдвиг в лучшую сторону. Сложная ситуация сохраняется в Республике Ингушетия, где по-прежнему отмечается высокий уровень потерь электроэнергии.

По мнению представителей региональных энергокомпаний, основное препятствие для улучшения этих показателей – высокий износ сетей, требующих модернизации и реконструкции, а также затратность этих работ при отсутствии финансовых средств для их проведения из-за низкой собираемости платежей на розничном рынке.

Александр Пятигор призвал участников совещания завершить актуализацию однолинейных схем в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ для привязки к ним баз потребителей, активнее работать с фактами неучтенного потребления электроэнергии, определив конкретные сроки исполнения поручений по каждому субъекту Северного Кавказа. Завершение работы по актуализации однолинейных схем поможет быстрее формировать баланс отпуска электроэнергии, определить наиболее проблемные участки, по которым можно будет принимать организационные и технические решения. Также было предложено инициировать обсуждение с региональными органами власти необходимость приведения нормативов потребления электроэнергии к экономически обоснованному уровню. В отдельных субъектах СКФО необходимо совместно с республиканскими органами власти срочно решать вопрос о целевом финансировании электросетевой инфраструктуры при выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

В ходе совещания также были рассмотрены итоги энергосбытовой деятельности, на основании которых сделан вывод: наиболее проблемными группами неплательщиков являются предприятия ЖКХ и население. Часть предприятий-должников находится в стадии банкротства или прекратила свою деятельность. В большинстве случаев должники из сферы ЖКХ имеют огромный дефицит оборотных средств, в том числе из-за проблем с тарифным регулированием, слабой работы со своими потребителями, и поэтому с трудом могут рассчитываться с энергетиками. Отмечено, что, благодаря системной работе с органами власти, стали лучше платить предприятия, финансируемые из местного или регионального бюджетов – в отдельных республиках платежи приближаются к 100 %.

В завершении генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев нацелил участников совещания активизировать работу по всем направлениям: "Впереди реализация огромных программ, масштабы которых на порядок больше тех учений, которые были проведены в этом году на территории Дагестана. Нужно единой командой браться за решение проблемных вопросов, тогда и получим ожидаемый эффект".