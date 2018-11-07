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Модернизация

В Тулэнерго обеспечивается полная наблюдаемость и управляемость подстанций 35-110 кВ

В Тулэнерго обеспечивается полная наблюдаемость и управляемость подстанций 35-110 кВ

16 ноября 2018, 15:05
Рубрика: Модернизация
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" 171 подстанция 35-110 кВ полностью телемеханизирована, что позволяет улучшить надежность работы сетевого комплекса и качество обслуживания потребителей путем оперативного сбора и передачи информации о функционировании объектов электрической сети.

Часть подстанций оборудована современными устройствами телемеханики, обеспечивающими возможность сбора информации с цифровых источников и ее передачу на верхний уровень по цифровым IP-протоколам.

Благодаря телемеханизации, значительно улучшается уровень оперативно-диспетчерского реагирования и управления; уменьшается время готовности оборудования при реагировании на возникшие аварийные ситуации; снижаются эксплуатационные затраты, связанные с мониторингом оборудования электросетей.

В рамках внедрения современного оборудования на электросетевых объектах особое внимание уделяется замене электромеханических устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на микропроцессорные. В настоящее время в эксплуатации филиала находятся более 2 100 единиц микропроцессорных устройств РЗА. Для автоматизации распределительной сети установлено 127 реклоузеров.

В филиале "Тулэнерго" будет продолжена реализация целевых программ по развитию инновационных технологических решений, в том числе технологий цифровизации, что позволит не только своевременно реагировать на все возникающие технологические нарушения, но и прогнозировать их.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"

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