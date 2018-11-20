Более 110 млн руб Горэлектросеть инвестировала в энергосистему г.Радужный в ХМАО

"Радужнинские городские электрические сети" (филиал АО "Горэлектросеть") в рамках инвестиционной программы 2018 года развернули масштабную реконструкцию и строительство электросетевых объектов в жилых районах города Радужный.

На территории присутствия компании обновлено несколько крупных энергообъектов. В первую очередь – это четыре распределительные подстанции уровня напряжения 35/10 и 35/6 кВ. Они снабжают электроэнергией семь жилых микрорайонов в черте города и микрорайон "Южный" – поселок с частными домами и инфраструктурными объектами. На ПС 35/6 кВ, питающая микрорайон "Южный" произведена замена 2 силовых трансформаторов 35 кВ мощностью 4000 кВА каждый, что позволит повысить энергетическую эффективность передачи электроэнергии и повысить надежность сетей. Также с целью увеличения пропускной способности линий электропередачи проложены 2,7 км новых низковольтных кабельных линий в третьем, четвертом, пятом и седьмом микрорайонах города, застроенных многоэтажками.

В первом, седьмом, десятом микрорайонах города выполнена реконструкция трансформаторных подстанций, с установкой вместо коммутационного оборудования, отработавшего свой ресурс более модернизированного нового устройства автоматического ввода резерва по 0,4 кВ с целью обеспечения дополнительной надежности электроснабжения потребителей.

На ТП, питающей котельную города произведена замена силовых трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 1000 кВА, также установлено устройство автоматического ввода резерва по 0,4 кВ.

На воздушных линиях 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Промзона" и ПС 35/10 кВ "Город-3" смонтированы устройства секционирования, автоматизирующее процесс поиска и локализации повреждения на линиях, тем самым обеспечивающие бесперебойное электроснабжение потребителей во время проведения аварийно-восстановительных работ. А также в охранной зоне воздушных линий проведена вырубка деревьев и кустарника, ветки которых могут повредить линии электропередачи при неблагоприятных погодных условиях (шквалистый ветер, обильный снег).

Для нескольких дачных и садовых объединений на территории города Радужный сотрудники РГЭС построили новые распределительные сети с установкой четырех комплектных трансформаторных подстанций наружной установки и смонтировали более 11,5 километров линий электропередачи 0,4 и 10 (6) кВ с использованием современных технологий.

Для подключения льготной категории потребителей к сетям электроснабжения в "РГЭС" начали работы по строительству сетей электроснабжения микрорайона "Южный". Данное строительство ведется для электроснабжения земельных участков, выдаваемые под ИЖС многодетным семьям с учетом решения четвертого заседания Координационного совета представительных органов местного самоуправления и Думы ХМАО-Югры.

Как отметили на предприятии, строительство и реконструкция объектов, финансируемых по инвестиционной программе, в Радужном выполнена на 90%. До конца года энергетики планируют завершить все работы полностью, передает energo-news.ru.