Энергетики "Пермэнерго" выдали мощность для нового жилого комплекса, возводимого в Свердловском районе города Перми

Специалисты филиала ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" присоединили к сетям жилой комплекс "Атмосфера", строящийся в микрорайоне "Владимирский" по адресу улица Краснополянская, 21.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики построили 600 метров кабельной линии 0,4 кВ. Также в распределительном пункте РП-52 была проведена замена двух трансформаторов мощностью 400 кВА каждый на трансформаторы мощностью по 630 кВА.

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 370 кВт.



Жилой комплекс "Атмосфера" представляет собой современное 19-этажное здание, включающее 198 квартир общей площадью более 10 000 квадратных метров.