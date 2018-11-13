Исторический рубеж: на Бачатском разрезе добыто 350 миллионов тонн угля

22 ноября горняки филиала "Бачатский угольный разрез" УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) торжественно добыли символическую юбилейную 350-милионную тонну угля с момента ввода предприятия в эксплуатацию. Таких показателей ранее не достигало ни одно из угледобывающих предприятий страны.

"Бачатский угольный разрез – это единственное предприятие в России, которое за 70 лет с момента своего основания добыло 350 млн тонн угля",- подчеркнул директор АО "УК "Кузбассразрезуголь" Сергей Парамонов.

Почетное право добыть юбилейную тонну доверили неоднократному победителю кузбасских и всероссийских соревнований, лучшему в мире машинисту экскаватора по итогам международного конкурса в Китае (2010 г.) Валерию Черепанову.

Бачатский разрез был сдан в эксплуатацию в 1949 году с проектной мощностью 300 тыс. тонн угля в год, причем, в первый же год работы добыча угля здесь достигла 317 тыс. тонн. Миллионный рубеж добычи работники предприятия преодолели уже через пять лет –в 1954 году. В 1966-м горняки Бачатского первыми в мире стали добывать коксующийся уголь открытым способом. В 2007 году годовая добыча угля на Бачатском разрезе составила 9,153 млн. тонн и стала абсолютно рекордной по Кузбассу.

В следующем году Бачатский угольный разрез, одно из крупнейших предприятий Кузбасса и России по добыче каменного угля, отметит свое 70-летие. Разрез оснащен самой высокопроизводительной техникой и новейшими технологиями, которые отвечают всем мировым стандартам. Каждая пятая тонна угля компании "Кузбассразрезуголь" добывается на Бачатском.

Производственные достижения предприятия важны не только для работников разреза и компании в целом, но для жителей поселка Бачатский. Стабильное производство позволяет решать многие социальные вопросы территорий. "Город Белово давно и тесно сотрудничает с компанией "Кузбассразрезуголь", – отметил на церемонии добычи юбилейной тонны угля глава Беловского городского округа Алексей Курносов. – В 2018 году "Кузбассразрезуголь" ввел в строй новую автодорогу общего пользования Бачатский-Старобачаты, отремонтировал стадион и аллею Литвина, провел работы по благоустройству поселка Бачатский. В следующем году компания дарит поселку ледовый дворец. Спасибо горнякам за такие подарки, за такое социальное понимание и помощь нашему городу".