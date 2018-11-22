Кировэнерго модернизировал оборудование на одной из важнейших подстанций города Кирова

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Кировэнерго" завершил техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Маяк" в городе Кирове.Реконструкция ПС "Маяк" проводилась в течение нескольких лет. В 2017 году было обновлено распределительное устройство 110 кВ с заменой масляных выключателей на элегазовые. В 2018-м проведены строительно-монтажные работы по установке вакуумных выключателей на оборудовании класса напряжения 6 кВ. Благодаря выполненным мероприятиям основное оборудование центра питания заменено на современное. Это существенно повышает уровень надежности потребителей областного центра."Подстанция "Маяк" была введена в эксплуатацию в 1986 году, - пояснил первый заместитель директора – главный инженер Кировэнерго Андрей Пушкарев, - Оборудование выработало нормативный срок службы и морально устарело. К примеру, выключатели, которые считались самыми современными в 80-е годы 20 века, на сегодня, из опыта эксплуатации, являются взрыво- и пожароопасными. В данный момент в Кировэнерго ведется поэтапная замена масляного оборудования на вакуумное и элегазовое".От подстанции "Маяк" запитаны объекты сетевой компании АО "Горэлектросеть". Это и жилой фонд, и объекты социального значения: школы, больницы. Кроме того, от этого центра питания снабжаются электрической энергией торгово-развлекательный центр "Джем Молл" и ЗАО "Кировский молочный комбинат" - одно из ведущих предприятий по переработке молока в Кировской области.Всего с начала 2018 года специалисты Кировэнерго в рамках реализации инвестиционной программы построили и реконструировали более 100 километров линий электропередачи (ЛЭП) разных классов напряжения и ввели 10,1 МВА трансформаторной мощности. Эти работы направлены на поэтапное обновление электросетей и подстанций региона, а также на повышение надежности электроснабжения потребителей.