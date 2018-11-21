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Модернизация

Система проектного управления АО "БЭСК" - одна из лучших в России

Система проектного управления АО БЭСК - одна из лучших в России

23 ноября 2018, 15:49
Рубрика: Модернизация
Метки: БЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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АО "БЭСК" (входящее в группу компаний АФК "Система") стало победителем в федеральном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп - 2018". Его организатором выступил Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. АО "БЭСК" было признано лучшим в номинациях "Проекты повышения эффективности бизнес-процессов" и "Системы управления проектной деятельностью в госкорпорациях, компаниях с государственным участием, коммерческих и общественных организациях, а также институтах развития", обойдя такие компании, как ПАО "Газпром нефть", ПАО "КамАЗ" и др.

Финал конкурса состоялся 20-22 ноября Москве в рамках конференции "Практика применения проектного управления: Проектный Олимп 5:0". АО "БЭСК" представляли начальник департамента организационного развития и проектного управления Юрий Радыгин, начальник отдела проектного управления Кирилл Галкин и ведущий инженер Егор Колояров. Помимо победы в двух номинациях, представители АО "БЭСК" стали первыми в очной деловой игре "Компетентный проектный офис", опередив таких грандов, как Отраслевой центр капитального строительства корпорации "Росатом" и ПАО "Аэрофлот – российские авиалинии".

По словам Юрия Радыгина, участие компании в конкурсе позволило обменяться мнениями с ведущими отраслевыми экспертами и по-новому взглянуть на актуальные вопросы управления проектами, а высокая оценка АО "БЭСК" показала, что Башкирская электросетевая компания находится в числе лидеров данного направления.

Система проектного управления АО "БЭСК" является эффективным средством реализации стратегии компании, нацеленной на обеспечение качественного электроснабжения потребителей и повышение операционной эффективности. Одной из важнейших частей этой системы стала автоматизация процессов управления проектами, позволяющая оптимизировать и упорядочить деятельность, осуществлять работу с большими массивами информации и, как следствие, повышать оперативность и точность принятия решений.

Эффективность работы проектного офиса АО "БЭСК" подтверждается успешным выполнением сложных высокотехнологичных проектов компании, среди которых первая в России модернизация электросетевого комплекса города-миллионника с применением элементов Smart grid ("умные сети"), а также строительство подстанций мощностью 110-220 кВ.

Конкурс "Проектный Олимп" проводится в пятый год. Его цель - широкое распространение инструментов проектного управления, повышение эффективности деятельности органов государственной власти и крупных компаний, оказывающих наиболее значительное влияние на развитие экономики.

Компания: ООО "Башкирэнерго"

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