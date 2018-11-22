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Модернизация

Свыше 130 энергообъектов отремонтировано Усть-Лабинскими электросетями с начала года

Свыше 130 энергообъектов отремонтировано Усть-Лабинскими электросетями с начала года

23 ноября 2018, 17:37
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Усть-Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") отремонтировали с начала года свыше 130 высоковольтных и распределительных энергообъектов: воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций. На реализацию данных мероприятий направлено более 20 млн рублей.

До наступления пиковых зимних нагрузок энергетики произвели ремонт 37 трансформаторных подстанций, заменили порядка 100 км провода и 310 опор, свыше 1800 изоляторов и 480 траверс в различных населенных пунктах Кореновского, Тбилисского, Выселковского и Усть-Лабинского районов.

Для обеспечения бесперебойной работы энергообъектов специалисты Усть-Лабинских электросетей расчистили порядка 82 га трасс воздушных линий от древесно-кустарниковой поросли, что позволит избежать повреждения схем электроснабжения и травматизма людей из-за падения веток и деревьев на провода.

– Зима для энергетиков – настоящее испытание на прочность. Любой перебой в электроснабжении, по какой бы причине он ни произошел, зимой может иметь куда более серьезные последствия. Поэтому, наша задача сделать все возможное для бесперебойной работы электросетевого комплекса в любую погоду, – говорит главный инженер Усть-Лабинских электрических сетей Василий Малик.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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