Суд в Москве взыскал с Siemens в пользу "Ростеха" расходы на суд по "крымским турбинам"

Арбитражный суд Москвы удовлетворил в полном объеме заявление входящей в "Ростех" компании ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) о взыскании с российской "дочки" Siemens 80,4 тысячи долларов судебных расходов по делу о поставленных в Крым турбинах, передает корреспондент из зала суда.

Заявление было подано в октябре в рамках дела по иску ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), в котором истец требовал признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, структура "Ростеха") от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.

Арбитражные суды трех инстанций полностью отклонили требования СТГТ. Суды, в частности, пришли к выводу, что удовлетворение иска нанесло бы ущерб суверенитету России. Как отмечалось в решении арбитража Москвы, последствием удовлетворения требований стало бы де-юре применение на территории России экономических санкций ЕС, что "явно противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации — наносило ущерб суверенитету государства".

Суды также сочли недоказанными доводы истца о том, что оспоренный договор был заключен им под влиянием обмана со стороны ОАО ТПЭ, которое якобы изначально собиралось поставить турбины не в Краснодарский край, а в Крым. Верховный суд России в октябре отклонил кассационную жалобу СТГТ, в которой истец просил пересмотреть дело.

Представитель ООО ТПЭ пояснил в понедельник в суде, что размер расходов обусловлен почасовой стоимостью услуг адвокатского бюро ЕМПП, представлявшего интересы ответчиков, и сложностью судебного разбирательства. Представитель "дочки" Siemens признал факт несения расходов, но посчитал их завышенными. По его словам, разумным и обоснованным было бы взыскание судебных расходов в размере около 200 тысяч рублей. В соответствии с российским процессуальным законодательством, выигравшая сторона имеет право потребовать взыскания своих судебных расходов с проигравшей стороны.

Верховный суд России также в октябре отклонил и другую кассационную жалобу Siemens и СТГТ на судебные акты трех нижестоящих инстанций, отказавших Siemens в параллельном иске к структурам "Ростеха" по поставкам турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций. В том деле истцы требовали признать незаконными две сделки поставки турбин — между СТГТ и ОАО ТПЭ и между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также применить последствия их недействительности в виде возврата турбин производителю — российской "дочке" Siemens.

ПРАЙМ