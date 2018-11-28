Минтранс составил план развития Арктики

Во исполнение указа президента по увеличению грузопотока по Севморпути (СМП) к 2024 году до 80 млн тонн Минтранс разработал проект сводного плана развития маршрута. Документ включает практически все заявленные государством и инвесторами проекты. Но у ведомств и экспертов к нему уже есть ряд замечаний. В частности, план не учитывает все потребности в ледоколах, не всегда достаточно детален, а ряд добывающих и инфраструктурных проектов уже пересмотрены.

Минтранс подготовил проект плана мероприятий для выполнения майского указа президента по развитию СМП и увеличению грузопотока по нему к 2024 году до 80 млн тонн в год. Документ в конце октября направлен в профильные ведомства и компании на согласование. В списке шесть ключевых морских портов СМП, которые должны обеспечить грузопоток,— Диксон, Дудинка, Мурманск, Певек, Петропавловск-Камчатский и Сабетта.

В перечень вошло 19 мероприятий со сроком реализации и исполнителями, по ряду проектов даны объемы и источники финансирования. Все они уже заявлялись государством или инвесторами, а крупнейший проект — строительство НОВАТЭКом СПГ-завода "Арктик СПГ-2" на 21,6 млн тонн за 103,8 млрд руб. Из проектов НОВАТЭКа указаны и строительство перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области и на Камчатке. Кроме того, в план вошли четыре СПГ-ледокола НОВАТЭКа и "Росатома" и строительство трех атомных ледоколов ЛК-60 (ответственные — Объединенная судостроительная корпорация и "Росатом").

В числе частных проектов указаны строительство Арктической горной компанией Дмитрия Босова и Александра Исаева угольного терминала "Чайка" в Диксоне на 10 млн тонн за 18,6 млрд руб., обустройство "ННК-Таймырнефтегаздобычей" Эдуарда Худайнатова Пайяхского и Северо-Пайяхского месторождений, нефтяного терминала "Таналау" на 7,5 млн тонн за 8,9 млрд руб. В план внесены и проекты "Росатома" — продление срока ядерных установок судов техобслуживания "Атомфлота" за 250 млн руб., продление ресурса реакторов ледоколов "Ямал", "Таймыр" и "Вайгач" за 1 млрд руб. За большую часть проектов отвечает "Росморречфлот" — строительство аварийно-спасательных, лоцмейстерских и гидрографических судов ледового класса (65 млрд руб.), расширение судоходного канала в Сабетте (8,3 млрд руб.), съемка рельефа дна в Арктике (2,2 млрд руб.) и т. д.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что ведется разработка такого плана, он проходит межведомственное согласование. Минпромторг анализирует план, после чего определит, можно ли согласовать документ. В Минприроды заявили “Ъ”, что получили документ и формируют позицию, в Минфине “Ъ” переадресовали в Минтранс. В "Росатоме" (должен получить статус ответственного за развитие СМП) план получили и направили в Минтранс ряд замечаний и предложений. Минэнерго согласовало план с замечаниями, представив Минтрансу актуальную информацию по проекту Пайяхских месторождений. План должен более подробно иллюстрировать хронологию достижения грузопотока в 80 млн тонн в год, считают в ведомстве. В НОВАТЭКе отмечают, что правительство последовательно выполняет указ президента и план "является крайне важным". Компания не знакома с его заключительной редакцией, но в процессе разработки направляла свои предложения. Важно, чтобы в этом году план с четкой программой выполнения был утвержден, заключили в НОВАТЭКе.

Источники “Ъ” отмечают в плане ряд недоработок. В него не вошли необходимые для вывоза углеводородов по СМП еще два ледокола ЛК-60, сроки строительства которых выходят за 2024 год. Глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев считает, что план охватывает все ключевые проекты и сводит позиции ранее принятых решений как на федеральном уровне (строительство и продление ресурса атомных ледоколов, чтобы компенсировать задержку строительства новых, развитие портовой инфраструктуры и т. д.), так и на уровне компаний. Но запасы упоминаемого Северо-Пайяхского месторождения несколько лет назад списаны, и такого месторождения сейчас не существует, напоминает господин Григорьев, а бункеровка судов в Диксоне не обеспечена ни мощностями, ни потребностями. Акцент сделан на реконструкции канала порта Сабетта, но не рассматривается необходимость расширения пропускной возможности канала и создания системы навигационной безопасности, заключает он.

Коммерсант