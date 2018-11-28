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Цифровая революция

"Ростелеком" создаст умный регион в Ульяновской области

Ростелеком создаст умный регион в Ульяновской области

29 ноября 2018, 10:28
Рубрика: Цифровая революция
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

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"Ростелеком" и Правительство Ульяновской области подписали соглашение о сотрудничестве в подготовке и реализации проекта "Умный регион". Подписи на документе поставили первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин и вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами компании "Ростелеком" Валерий Ермаков.

Документ предусматривает определение этапов реализации проекта, анализ объемов и источников финансирования. Стороны будут взаимно решать приоритетные задачи, связанные с повышением безопасности дорожного движения, правильной организацией транспортных потоков, повышением привлекательности общественного транспорта.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин:
"Ульяновская область совместно с ПАО "Ростелеком" рассчитывает повысить качество обслуживания граждан на общественном транспорте и улучшить жизнь автомобилистов. Совместно мы планируем запустить мероприятие "Зеленая волна" на светофорах по проспекту Нариманова. Это позволит нам пропускать по данному направлению больше автомобилей в непиковые часы, когда на дорогах наименьшее количество пешеходов. Водители не будут простаивать, ожидая светофоров, которые работают по настроенным временным циклам".

Вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами компании "Ростелеком" Валерий Ермаков:
"Реализация проекта "Умный регион" в Ульяновске – продолжение работы "Ростелекома" по развитию умных городов. Использование технологических решений для городской среды делает ее удобной для жителей и повышает экономическую эффективность городских сервисов. У "Ростелекома" есть богатый опыт создания умных городов под ключ и необходимые ресурсы для реализации проекта в Ульяновске – от сети передачи данных до оборудования".

Правительство Ульяновской области и "Ростелеком" будут обмениваться информацией и опытом реализации подобных проектов, чтобы подготовить оптимальное решение для Ульяновска, который станет пилотной зоной "Умного региона". Стороны планируют определить приоритетные направления работы, а также выработать подход к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры Ульяновска и Ульяновской области. Правительство региона и "Ростелеком" планируют провести аудит уровня информатизации Ульяновска и области, а также оценить потребности города, возможные модели внедрения проекта "Умный регион", определить целевые индикаторы и ключевые показатели эффективности, механизмы оценки и контроля.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ПАО "Ростелеком"

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