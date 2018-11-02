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Мероприятия

УНКОМТЕХ приглашает посетить международный форум "Электрические сети"

УНКОМТЕХ приглашает посетить международный форум Электрические сети

29 ноября 2018, 16:01
Рубрика: Мероприятия
Метки: УНКОМТЕХ, ЛЭП-2018

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С 4 по 7 в Москве на территории ВДНХ пройдет Международный форум "Электрические сети".

На международном форуме "Электрические сети" — одном из ключевых событий для отечественной электроэнергетической отрасли — российские и международные отраслевые лидеры встретятся на одной площадке, чтобы обсудить перспективы и глобальные тренды развития современной "умной" энергетики, основные этапы построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры и необходимые для этого изменения нормативно-законодательной базы. Основная цель форума — обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск новых решений в рамках создания цифрового электросетевого комплекса, в том числе в интересах развития промышленности России. На мероприятии будут обсуждаться следующие темы и задачи:

  • поиск современных технологических решений для цифровизации сети и их дальнейшего внедрения;
  • обсуждение вопросов перспективного взаимодействия по реализации проектов цифровых сетей;
  • определение ключевых направлений импортозамещения;
  • разработка стандартных пакетных решений по интеллектуализации и информатизации отрасли.

Приглашаем посетить стенд УНКОМТЕХ А108.

Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, заполните регистрационную форму и распечатайте Ваш электронный билет.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТД "Ункомтех"

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