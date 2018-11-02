УНКОМТЕХ приглашает посетить международный форум "Электрические сети"

Опасайтесь подделок!
29 ноября 2018, 16:01
Рубрика: Мероприятия
Метки: УНКОМТЕХ, ЛЭП-2018
На международном форуме "Электрические сети" — одном из ключевых событий для отечественной электроэнергетической отрасли — российские и международные отраслевые лидеры встретятся на одной площадке, чтобы обсудить перспективы и глобальные тренды развития современной "умной" энергетики, основные этапы построения интеллектуальной сетевой инфраструктуры и необходимые для этого изменения нормативно-законодательной базы. Основная цель форума — обмен опытом, обсуждение актуальных вопросов и поиск новых решений в рамках создания цифрового электросетевого комплекса, в том числе в интересах развития промышленности России. На мероприятии будут обсуждаться следующие темы и задачи:
Приглашаем посетить стенд УНКОМТЕХ А108.
Для бесплатного посещения выставки, пожалуйста, заполните регистрационную форму и распечатайте Ваш электронный билет.