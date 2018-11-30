Китай планирует построить глубоководную базу, управляемую ИИ

Как сообщает South China Morning Post (SCMP), ученые из Китайской академии наук планируют создать исследовательскую базу на большой глубине в Южно-Китайском море. Причем управлять базой, согласно планам, будут роботы, оснащенные искусственным интеллектом.

Как пишет SCMP, база будет располагаться на глубине 6−11 тысяч метров в Южно-Китайском море, хотя пока определенное место для строительства еще не выбрано. Поставлять энергию на базу, как сообщается, будут при помощи кабелей, идущих от корабля или же специальной плавучей платформы.

База, как предполагается, будет автономно — ею будут управлять роботы с искусственным интеллектом. Роботизированные субмарины будут покидать базу для проведения исследовательских миссий, в частности для получения данных о морских организмах. Кроме того, подлодки будут собирать образцы минералов, которые затем будут автоматически анализироваться на базе.

Исследования на большой глубине могут принести много пользы — например, их результаты могут позволить узнать больше о глобальном потеплении, привести к разработке новых лекарств или помочь исследователям идентифицировать виды, находящиеся под угрозой вымирания. Строительство такой глубоководной базы, впрочем, будет непростым и весьма затратным: как передает SCMP, строительство будет стоить около 160 миллионов долларов.

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