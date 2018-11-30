Под Пензой в ТОСЭР "Сердобск" планируют создать завод металлоконструкций

Инвестор из Санкт-Петербурга планирует создать производство строительных металлоконструкций за 45 миллионов рублей на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Сердобск" в Пензенской области, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

Директор ООО "Синтез-ПРО" (Санкт-Петербург) Юрий Корнев в четверг на встрече с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым представил инвестпроект, который предполагает производство не менее 5 тысяч тонн строительных металлических конструкций в год при создании 42 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций превысит 45 миллионов рублей.

"Мы планируем использовать площади Сердобского машиностроительного завода, предварительные переговоры с его руководством мы провели, дважды выезжали на место, осмотрев несколько площадок", — цитирует Корнева пресс-служба главы Пензенской области.

Представитель инвестора пояснил, что для реализации проекта планируется привлечение кредитных средств по совместной программе субсидирования Минэкономразвития РФ и Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Глава региона поддержал идею разместить производство на площадях Сердобского машзавода.

"Это хорошее дело, учитывая, что часть этих производственных площадей пустует. Нужно запускать производство, в пензенском регионе много сельскохозяйственных предприятий, которые расширяют производственную базу и нуждаются в качественных металлоконструкциях. Правительство Пензенской области готово оказать вам помощь в решении организационных и технических вопросов", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Статус ТОСЭР, который позволяет предоставлять инвесторам налоговые льготы, присвоен моногороду Сердобску в марте постановлением правительства РФ. Замминистра экономики области Валерий Миронов ранее сообщил РИА Новости, что первым резидентом этой ТОСЭР станет ООО "Грибная компания", которая имеет статус резидента индустриального парка "Сердобский" и уже реализует там инвестпроект по строительству высокотехнологичного комплекса по производству свежих шампиньонов.

РИА Новости