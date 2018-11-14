В 2019 году "Янтарьэнерго" отремонтирует более 1944 км ЛЭП

Ремонтная программа объектов электросетевого хозяйства "Янтарьэнерго" сформирована на 2019 год в объеме 307,7 миллионов рублей и согласована с головной компанией "Россети", все мероприятия будут реализованы в рамках бизнес-плана.

В следующем году специалисты "Янтарьэнерго" произведут ремонт основного электросетевого оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, производственных и административных зданий. В частности, будет отремонтировано более 1944 километров линий электропередачи всех классов напряжения. Энергетики осуществят комплексный ремонт оборудования на 619 трансформаторных подстанциях 6-15 киловольт и расчистку просек на площади более 362 гектаров.

Специалисты сетевой компании приступят к работе в январе следующего года. Основной объём мероприятий будет реализован во 2 и 3 кварталах 2019 года. Большую часть работ энергетики выполнят собственными силами, без привлечения подрядных организаций.

Ежегодно ремонтная программа "Янтарьэнерго" выполняется на 100 процентов. Технические мероприятия, проводимые в ее рамках, позволяют сократить количество технологических нарушений в сетях и среднюю длительность их ликвидации, повысив таким образом надежность электросетевого комплекса.