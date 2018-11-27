Разрез "Черногорский" досрочно выполнил план 2018 года

Коллектив разреза "Черногорский" первым среди угледобывающих предприятий Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) в Республике Хакасия выполнил годовой план. С начала года на-гора выдано свыше 7 млн тонн угля.

- Хочется отметить, что семимиллионный рубеж горняки разреза "Черногорский" преодолели более чем на месяц раньше установленного срока, - говорит генеральный директор ООО "СУЭК-Хакасия" Алексей Килин. – Это свидетельствует о том, что у разреза есть возможность до конца года значительно превзойти достигнутый результат.

Помимо перевыполнения плана по добыче угля предприятие перевыполняет и плановые задания по ведению вскрышных работ. В основе производственных успехов систематическая работа по модернизации оборудования. В период 2013-2017 г.г. на разрезе "Черногорский" ООО "СУЭК-Хакасия" инвестиции составили 6,85 млрд рублей; в 1-3 кварталах 2018 года крупнейший угледобывающий разрез Хакасии получил инвестиции в сумме 1,3 млрд рублей.

Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.