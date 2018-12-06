ФСК ЕЭС приняла участие в международном форуме "Электрические сети – 2018"

О создании условий для трансформации отрасли, в том числе экономических стимулах для цифровизации, рассказал Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров на панельной дискуссии "Роль государства в будущем электросетевого комплекса: внутренние и внешние предпосылки изменений". Эти меры будут способствовать наращиванию темпов развития инфраструктуры, соответствующей поставленным задачам социально-экономического роста страны. Глава компании в ходе форума также посетил пленарное заседание и стенды производителей оборудования.

Основной темой обсуждения стал комплекс мер для выполнения Указа Президента РФ №204, определяющего стратегические задачи развития России до 2024 года. Непосредственно для магистрального электросетевого комплекса приоритетными проектами являются электрификация транспортных коридоров "Запад – Восток" и "Север – Юг", обеспечение устойчивого энергоснабжения субъектов РФ, включая регионы Дальнего Востока, внедрение интеллектуальных систем управления на базе цифровых технологий.

В своем выступлении Андрей Муров отметил, что эффективное решение поставленных задач требует создания условий для электросетевых компаний. Он выделил несколько приоритетных направлений – разработка единой для отрасли политики инновационного развития и совершенствование нормативной базы, формирование экономических стимулов для преобразований, устранение дефицита нефинансовых ресурсов, в том числе расширение предложения на российском рынке современного электротехнического оборудования и подготовка кадров для цифровой энергетики.

Представители ФСК ЕЭС приняли также участие в дискуссиях, посвященных вопросам проектирования, строительства и эксплуатации цифровых подстанций, изменению регуляторной среды, новейшим решениям в области релейной защиты и автоматики, цифровой трансформации HR и др.

На площадке форума состоялись мероприятия по линии Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ), который с 2015 года возглавляет Андрей Муров. Основные задачи комитета – содействие прогрессу российской науки и техники, обеспечение участия отечественных специалистов в деятельности международного экспертного сообщества, определяющего направления развития электроэнергетики в глобальном масштабе. В рамках форума, в частности, рассматривался опыт применения систем постоянного тока и силовой электроники для повышения надежности сетей и реализации международных проектов, а также актуальные вопросы проектирования и эксплуатации воздушных линий электропередачи.