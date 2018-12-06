Восемь фабрик и заводов могут построить в Новой Москве

На территориях поселений и городских округов Новой Москвы инвесторы могут возвести восемь завов и фабрик, сообщили 5 декабря.

На официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы проинформировали о том, что среди объектов: мясокомбинат, молокозавод, завод специй и домостроительный блочный комбинат.

По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, на данный момент идет рассмотрение возможностей возведения объектов в ТиНАО.

Поселение Новофедоровское в городе Москве