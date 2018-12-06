Калининская АЭС модернизирует систему автоматизированного радиационного контроля

На Калининской АЭС начат монтаж новой системы автоматизированного радиационного контроля (АСРК), предназначенной для получения, обработки, регистрации и предоставления информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние станции и окружающей среды.

Система, создаваемая для энергоблоков №1 и №2 Калининской АЭС, заменит выработавшую свой ресурс централизованную информационно-измерительную систему радиационного контроля (ЦИИСРК). Это был хороший и надежный приборный комплекс, который в едином центре объединял около 1,5 тыс. измерительных каналов с центром обработки информации. Система контролирует состояние защитных барьеров безопасности и радиационных параметров атомной станции. Но пришло время, и ему на смену идет более современное оборудование, выполненным на базе высоких технологий. Новая АСРК обеспечит необходимые диапазоны измерений радиационных параметров и единство средств измерения.



"Модернизация оборудования радиационного контроля проводится постоянно, но такая масштабная работа по замене всей системы выполняется на Калининской атомной станции впервые. Связано это с продлением срока эксплуатации энергоблоков,- пояснил заместитель начальника отдела радиационной безопасности станции Александр Корнеев. - Модернизация оборудования АСРК проводится с учетом появления новых технологий и более современного оборудования. Также происходит ужесточение требований по безопасности. Год от года правила меняются, предлагая инженерам решать все новые и сложные задачи".

Работы включают полную замену оборудования радиационного контроля, включая кабельные линии. Поставку новейшего оборудования обеспечивает АО "СНИИП" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - "Атомэнергомаш"). АСРК является ключевым продуктом СНИИП в решении задач радиационной безопасности. Элементы системы уже положительно зарекомендовали себя на АЭС России, стран СНГ и Юго-Восточной Азии. Специалисты СНИИП выполнят также комплекс работ по испытаниям, шеф-монтажу и шеф-наладке оборудования системы. Монтажные работы ведет ООО "Вест-Инжиниринг" (г. Санкт-Петербург). Монтаж АСРК первого энергоблока должен быть завершен в конце декабря 2019 года, а второго энергоблока – в декабре 2020 года.