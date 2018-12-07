"Дорожные карты" НТИ ждет обновление

Национальной технологической инициативе (НТИ), предполагающей прорыв российских компаний на новых мировых рынках к 2035 году, недостает мер по выведению компаний за рубеж — рынок же РФ слишком мал для выращивания глобальных лидеров. К такому выводу пришли участники проходящего в Сочи форума "Экосистема НТИ: стратегия будущего". Для изменения ситуации Российская венчурная компания (РВК) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) предлагают развивать "экспортный акселератор" для компаний и продвигать продукцию российских стартапов на внешние рынки вместе с крупными контрактами госкомпаний.

В связи с расширением инструментов поддержки финансирование НТИ в 2019 году будет существенно увеличено, однако прямая поддержка проектов грантами будет постепенно сокращаться, сообщил на форуме в Сочи глава РВК Александр Повалко. Напомним, что Национальная технологическая инициатива — это государственная программа по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России к 2035 году. Среди направлений, на которых концентрируется НТИ,— беспилотники, нейротехнологии, персонализированная медицина, интеллектуальная энергетика.

В 2019 году из бюджета на НТИ должно быть выделено 8 млрд руб. (сумма может быть увеличена еще на 6,5 млрд руб.). Всего на финансирование проектов в рамках НТИ с момента запуска программы направлено 15,6 млрд руб., в том числе в виде госсубсидий — 8,7 млрд руб. Всего было поддержано 39 проектов. 11 проектов на 2,37 млрд — в рамках "дорожной карты" "Нейронет" (нейротехнологии), шесть на 1,5 млрд — "Аэронет" (авиация). По четыре проекта поддержаны по "карте" "Маринет" (морской транспорт, 1,3 млрд руб.), "Хелснет" (здравоохранение, 730 млн) и "Энеджинет" (энергетика, 609 млн руб.). Еще два проекта — это "Технет" (модернизация промышленности, 328 млн), пять — "Кружковое движение" (призвано пополнить ряды предпринимателей, инженеров и ученых за счет выходцев из кружков, 131 млн руб.). Остальной объем финансирования в виде грантов распределил Фонд содействия инновациям — деньги достались 406 проектам.

Впрочем, пока, как заметил спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков, "самые сильные компании, которые двигаются в логике НТИ, организационно в ней не участвуют". Он пояснил, что продвигать компании НТИ на внешние рынки планируется через цифровые платформы (поскольку санкции на них не отражаются), через кооперацию с крупными компаниями, у которых уже есть поставки на экспорт (к примеру, вместе с контрактами "Росатома" предлагается продвигать системы безопасности), а также через стратегию "комфортных юрисдикций" (центры разработок и ключевая часть интеллектуальной собственности при этом должны оставаться в РФ, а компания должна признаваться российской).

Со своей стороны, РВК для выведения проектов на внешние рынки в партнерстве с Российским экспортным центром запускает "экспортный акселератор". Пока для него отобраны 15 компаний, ведущих разработки в области искусственного интеллекта и больших данных — им помогают выйти на рынки Китая, Японии и Южной Кореи. "Высокотехнологичные продукты тяжелее выводить на экспорт, так как даже по схожим технологиям может быть совсем разное регулирование",— поясняет заместитель главы РВК Михаил Антонов.

По словам Александра Повалко, в следующем году должны быть обновлены все "дорожные карты" НТИ. Пока это произошло только в "Автонет" (технологии беспилотников). Представители рабочих групп по новым рынкам на форуме посетовали, что в прежнем виде НТИ не слишком способствовала выходу компаний за рубеж. "Внутри РФ набрать мышечную массу трудно — рынок небольшой",— отметил глава отраслевого центра "Маринет" Александр Пинский. Еще одной проблемой является нехватка "правильных" акселераторов, добавил председатель совета директоров "Химрар", глава рабочей группы "Нейронет" Андрей Иващенко. По его словам, стартапам нужна помощь по выходу на первых заказчиков — именно это является самым "узким местом" такого рода проектов.

Коммерсант