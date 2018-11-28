Специалисты "Вологдаэнерго" реконструируют подстанцию в Никольском районе Вологодской области

Энергетики производственного отделения "Великоустюгские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (входит в группу "Россети") совместно с подрядной организацией проводят работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Зеленцово", которая расположена в Никольском районе Вологодской области.

"Этот инвестиционный проект очень важен для нашего предприятия. Мы планируем заменить трансформатор мощностью 2,5 МВА, так как по результатам проведенной диагностики, технические параметры этого энергооборудования находились на границе предельно допустимых. Новое оборудование уже доставлено на подстанцию. Мощность привезенного трансформатора не отличается от той, что была – для нас здесь важно заменить само оборудование, для того чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей в предстоящую зиму и в последующие сезоны", - сказал заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала "Вологдаэнерго" Вячеслав Попов.

Монтаж нового энергооборудования уже завершен. Специалисты подрядной организации и "Вологдаэнерго" приступили к пуско-наладочным работам. Окончание всех процедур запланировано на середину декабря.

Добавим, что филиал "Вологдаэнерго" подтвердил свою готовность к работе в период максимальных нагрузок зимой: проверено состояние сетей, укомплектованность аварийного запаса материалов, степень подготовки персонала к ведению аварийно-восстановительных работ, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, проведение противоаварийных тренировок и т.д

