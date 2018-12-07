E.ON планирует построить в Швеции одну из крупнейших в Европе наземных ВЭС

Немецкая энергетическая компания E.ON совместно с отделением шведского инвестиционного банка Credit Suisse Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP), занимающегося финансовыми инвестициями в энергетическом секторе, планируют реализовать в Швеции проект строительства одной из крупнейших в Европе материковых ВЭС Nysäter мощностью 475 МВт.

Доля CSEIP в Nysäter в проекте составит 80%, а E.ON – 20%. Строительство и последующая эксплуатация ВЭС будет осуществляться в соответствии с долгосрочным соглашением об эксплуатации и техническом обслуживании (Operations and Maintenance, O&M).

ВЭС Nysäter будет размещена в лесистой и холмистой местности региона Västernorrland в центральной Швеции, характеризующейся постоянными ветрами, но при этом требующей установки ветровых турбин различной мощности. На площадке ВЭС Nysäter будет установлено 114 ветровых турбин производства немецкой компании Nordex, мощностью от 3,9 МВт до 4,4 МВт и высотой до 220 м. Мощность и высота турбины определяются местом ее установки.

Планируется, что строительство ВЭС начнется в 2018 г., а завершится – в конце 2021 г. Общая сумма инвестиций в проект строительства станции составит около € 500 млн. Электроэнергию, вырабатываемую ВЭС, планируется реализовывать в соответствии с соглашением о закупках электроэнергии (Power Purchase Agreement, PPA).

В 2018 г. E.ON реализует проекты строительства ВЭС в Балтийском и Северном морях, Италии и США общей мощностью 1 000 МВт. Реализация проекта сооружения ВЭС Nysäter позволит E.ON укрепить свои позиции в области материковой ветровой энергетики Европы.