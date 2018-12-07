На Белорусской АЭС подано напряжение на комплектное распределительное элегазовое устройство 330 кВ

На Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - АСЭ, Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом") специалисты осуществили подачу напряжение на комплектное распределительное элегазовое устройство 330 кВ (КРУЭ – 330кВ) с первой внешней линии "Поставы-1".

Документы, разрешающие подачу напряжения, оформлены, и с 4 декабря 2018 года специалисты электрического цеха Белорусской АЭС совместно с РУП ОДУ и наладочной организацией "Атомтехэнерго" приступили к работе по утвержденной программе.

"Силами проектных, строительных, монтажных и пуско – наладочных организаций, специалистами электрического цеха Белорусской АЭС выполнен большой объем работ по обеспечению подключения КРУЭ – 330 кВ к высоковольтной линии "Белорусская АЭС – Поставы – 1". Постановка КРУЭ – 330 под рабочее напряжение линии "Поставы – 1" позволит нам развернуть полномасштабные пуско – наладочные работы и выйти на этап гидравлических испытаний и циркуляционной промывки. Мощности строительной сети нам уже недостаточно - отметил вице-президент, руководитель проекта сооружения Белорусской АЭС АО ИК "АСЭ" Виталий Полянин, говоря о значимости события. – В ближайшие недели нам предстоит ввод в работу резервных трансформаторов собственных нужд и поэтапный перевод всех объектов пускового комплекса энергоблока №1 на электропитание по постоянной схеме. В середине 2019 года от КРУЭ – 330 будет подано электропитание и на объекты пускового комплекса второго энергоблока".

Напряжение от КРУЭ-330 на резервные трансформаторы собственных нужд энергоблока №1 Белорусской АЭС планируется подать в середине декабря, а на блочные трансформаторы – в начале марта 2019 года (для обеспечения проведения испытаний на "горячей" фазе холодно-горячей обкатки реакторной установки).