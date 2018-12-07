Новый проект разработки и установки высоковольтных кабельных систем и системы мониторинга PRY-CAM

Prysmian Group получила заказ от электроэнергетической компании SP Power Assets Limited общей стоимостью 33 миллиона евро на разработку, поставку, прокладку и ввод в эксплуатацию двух высоковольтных кабельных систем для соединения подстанций Rangoon и Paya Lebar в Сингапуре. В соответствии с контрактом компания Prysmian также поставит свою систему мониторинга с использованием запатентованных технологий PRY-CAM.

Эта система постоянного мониторинга энергосистем, предназначенная для автоматического сбора, обработки и классификации сигналов о частичных разрядах и локальных температур, будет использоваться для дистанционного контроля трёхфазных электроэнергетических объектов стратегического назначения.

Система передачи электроэнергии состоит из 44 километров подземных кабелей высокого напряжения переменного тока сечением 2000 мм² на напряжение 230 кВ с бесшовной гофрированной алюминиевой оболочкой и соответствующей высоковольтной арматуры.

Кабели и арматура будут поставлены китайской дочерней компанией через недавно открытое ею производственное предприятие, оснащённое по последнему слову техники и предлагающее электроэнергетическим компаниям стран азиатско-тихоокеанского региона широкий ассортимент кабелей высокого и сверхвысокого напряжения, а также технологические решения в области кабелей среднего напряжения и кабелей для систем пожарной безопасности.



Этот контракт типа EPCI (на разработку, изготовление, поставку, монтаж и прокладку, ввод в эксплуатацию) ещё раз подтвердит способность Prysmian Group предоставлять комплексные пакеты услуг и поставлять комплексные решения для кабельных систем, включая прокладку в туннеле глубиной 50 м в желобах с водяным охлаждением и поставку вспомогательных кабелей (телефонных и низковольтных кабелей), волоконно-оптических кабелей и распределённых температурных датчиков (DTS) для распределённого измерения температуры силовых кабелей.

По графику поставка и ввод в эксплуатацию систем – 2020 год. Руководство Prysmian Group считает этот проект стратегически важным, так как впервые за много лет компания принимает участие в проекте такого масштаба в азиатско-тихоокеанском регионе, который также предусматривает поставку решений и продуктов местного производства.

