У энергетиков Восточного Оренбуржья юбилей

В год 75-летия энергосистемы Оренбуржья такой же юбилей отмечает неотъемлемая составная часть филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Оренбургэнерго" – Восточное производственное отделение.

Созданное в годы Великой Отечественной войны – 11 декабря 1943 года – тогда еще в составе "Чкаловэнерго" оно было зарегистрировано как самостоятельное хозяйственное предприятие "Управление Орского высоковольтного сетевого района". С 1957 года предприятие носило название "Управление Орских тепловых и электрических сетей "Чкаловэнерго". Восточное предприятие электрических сетей "Оренбургэнерго" появилось после ряда переименований в 1974 году.

Но как бы ни называлось в течение прошедших 75 лет предприятие, его задачей всегда оставалось надежное электроснабжение крупных промышленных предприятий Орска, Новотроицка, Медногорска, Кувандыка, Гая, Светлого, Ясного, а также объектов сельского хозяйства и бытовых потребителей востока Оренбуржья.

Во многих начинаниях электроэнергетики на востоке Оренбуржья коллектив Восточного ПО "Оренбургэнерго" был первопроходцем. На счету энергетиков строительство первых в этом районе линий электропередачи, установка новых железобетонных опор, разработка и применение первых схем плавки гололеда на ЛЭП.

Отдельного внимания заслуживает работа энергетиков Восточного ПО "Оренбургэнерго" в рамках массовой электрификации сельского хозяйства. С 1963 года на баланс предприятия начали приниматься сельские электрические сети. В те годы в восточной зоне Оренбуржья насчитывалось 55 совхозов и 7 колхозов, в которых имелось 268 дизельных электростанций.

Сегодня на балансе Восточного производственного отделения находится около 10 000 километров линий электропередачи и 84 подстанции. 768 специалистов обеспечивают надежное энергоснабжение 275 населенных пунктов Адамовского, Гайского, Домбаровского, Кваркенского, Кувандыкского, Медногорского, Новоорского, Светлинского и Ясненского районов.

Достижение несомненных производственных успехов стало возможным благодаря тому, что на предприятии вырос здоровый, дружный и работоспособный коллектив, в котором трудились и трудятся любящие свое дело специалисты.

В этот праздничный день директор Восточного производственного отделения филиала "Оренбургэнерго" Петр Рыжков поздравил ветеранов и всех сотрудников электросетевого предприятия и пожелал профессиональных успехов, неизменного оптимизма, жизненной энергии, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!