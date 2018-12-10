 
Подписаться на новости
Модернизация

Энергетики "МРСК Урала" информируют о завершающем этапе работ в Сосновском районе

Энергетики МРСК Урала информируют о завершающем этапе работ в Сосновском районе

12 декабря 2018, 13:54
Рубрика: Модернизация
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

244 просмотра

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" приступают к завершающему этапу работ по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ "Шагол - Харлуши" с отпайками на подстанцию 110 кВ "Краснопольская". Для обеспечения безопасности данных работ необходимо временное отключение ПС "Кременкуль".

Электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Сосновского района Челябинской области обеспечивают резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 1,05 МВт.

Внимание! На время подготовки резервной схемы и восстановления нормальной схемы электроснабжения возможны кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей с. Кайгородово с 20.00 до 23.00 12 декабря.

С 23.00 12 декабря до 08.00 13 декабря в СНТ "Урал", СНТ "Чайка", СНТ "Тракторосад", СНТ "Курчатовец" вынужденно будет введен режим полного ограничения потребления электрической энергии.

Энергетики обращаются к потребителям с просьбой принять все необходимые меры для исключения ущерба для личного имущества и здоровья.

О времени перерывов в электроснабжении и сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На Саратовской ГЭС модернизируют гидроагрегат №5
Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский ознакомился с концепцией повышения эффективности функционирования электросетевого комплекса Тамбовской области
Энергетики за 4 миллиона рублей реконструируют ЛЭП в Асбесте
Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор ПАО
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно