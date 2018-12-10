Энергетики "МРСК Урала" информируют о завершающем этапе работ в Сосновском районе

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" приступают к завершающему этапу работ по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ "Шагол - Харлуши" с отпайками на подстанцию 110 кВ "Краснопольская". Для обеспечения безопасности данных работ необходимо временное отключение ПС "Кременкуль".

Электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Сосновского района Челябинской области обеспечивают резервные источники снабжения электрической энергией (РИСЭ) общей мощностью 1,05 МВт.

Внимание! На время подготовки резервной схемы и восстановления нормальной схемы электроснабжения возможны кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей с. Кайгородово с 20.00 до 23.00 12 декабря.

С 23.00 12 декабря до 08.00 13 декабря в СНТ "Урал", СНТ "Чайка", СНТ "Тракторосад", СНТ "Курчатовец" вынужденно будет введен режим полного ограничения потребления электрической энергии.

Энергетики обращаются к потребителям с просьбой принять все необходимые меры для исключения ущерба для личного имущества и здоровья.

О времени перерывов в электроснабжении и сроках проведения ремонтных работ информацию можно получить у диспетчера Сосновского РЭС по телефону: 8(351) 44-5-14-12, а также по единому федеральному номеру 8 800 2501 220 (звонок бесплатный).