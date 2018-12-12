Энергетики за 4 миллиона рублей реконструируют ЛЭП в Асбесте

Энергетики территориального подразделения "Облкоммунэнерго" начали реконструкцию ЛЭП в отдалённых районах Асбеста. На эти цели предприятие выделило 4 млн рублей.

Специалисты готовят к подключению трансформаторную подстанцию на улице Гастелло. Подобный энергообъект недавно уже запустили на ул. Заречной. От реконструированных подстанций энергетики проложили 2,2 км воздушных линий и заменили опоры, сообщает пресс-служба АО "Облкоммунэнерго".

До конца 2018 года предприятие планирует установить ещё две трансформаторные подстанции — на улицах Серова и Коммуны. По словам начальника Асбестовского РКЭС АО "Облкоммунэнерго" Вячеслава Леонтьева, это позволит повысить качество энергоснабжения в отдалённых территориях и решить проблему низкого напряжения в целых микрорайонах.

Oblgazeta.ru