 
Подписаться на новости
Модернизация

Энергетики за 4 миллиона рублей реконструируют ЛЭП в Асбесте

Энергетики за 4 миллиона рублей реконструируют ЛЭП в Асбесте

12 декабря 2018, 12:25
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

259 просмотров

Энергетики территориального подразделения "Облкоммунэнерго" начали реконструкцию ЛЭП в отдалённых районах Асбеста. На эти цели предприятие выделило 4 млн рублей.

Специалисты готовят к подключению трансформаторную подстанцию на улице Гастелло. Подобный энергообъект недавно уже запустили на ул. Заречной. От реконструированных подстанций энергетики проложили 2,2 км воздушных линий и заменили опоры, сообщает пресс-служба АО "Облкоммунэнерго". 

До конца 2018 года предприятие планирует установить ещё две трансформаторные подстанции — на улицах Серова и Коммуны. По словам начальника Асбестовского РКЭС АО "Облкоммунэнерго" Вячеслава Леонтьева, это позволит повысить качество энергоснабжения в отдалённых территориях и решить проблему низкого напряжения в целых микрорайонах.

Oblgazeta.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На Саратовской ГЭС модернизируют гидроагрегат №5
Генеральный директор МРСК Центра Игорь Маковский ознакомился с концепцией повышения эффективности функционирования электросетевого комплекса Тамбовской области
Энергетики
Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор ПАО
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно