Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" провели рабочую встречу

11 декабря в Рязани состоялась рабочая встреча губернатора региона Николая Любимова и генерального директора ПАО "МРСК Центра" – управляющей организации ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Игоря Маковского.

Во встрече приняли участие заместители Председателя Правительства Рязанской области Олег Харивский, Виталий Артемов, министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Горелов, заместитель генерального директора ПАО "МРСК Центра и Приволжья", директор филиала "Рязаньэнерго" Михаил Подлягин.

В ходе рабочего совещания шла речь о тарифном регулировании и разработке "дорожной карты" по консолидации объектов электросетевого хозяйства области на базе филиала "Рязаньэнерго", мерах по обеспечению перспективных инвестиционных площадок необходимыми электрическими мощностями, взаимодействии в вопросах строительства и ввода в эксплуатацию автомобильных дорог к значимым сельскохозяйственным предприятиям.

В завершение встречи стороны выразили готовность к долгосрочному сотрудничеству в реализации программ, финансируемых из федерального и областного бюджетов.