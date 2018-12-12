В "умную энергетику" Ростова собрались вложить почти полмиллиарда рублей

Компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону" в течение трёх лет намерена вложить 441 млн рублей в установку цифровых счётчиков электроэнергии, сообщила управляющий директор гарантирующего поставщика Дарья Жукова в рамках международной научно-практической конференции "Цифровизация городского планирования и управления", прошедшей в Ростове. По её словам, эти затраты прописаны в инвестпрограмме компании, которая сейчас проходит согласование в региональной службе по тарифам.

Дарья Жукова пояснила, что в общей сложности планируется установить более 80 тысяч цифровых счётчиков. Устанавливаться они будут только в многоквартирных домах и пока только в Ростове.

— На сегодняшний день это самая проблемная территория. В программу войдут дома, где СОИДы {содержание общедомового имущества, ранее называлось ОДН} более чем на 20% превышают установленные нормативы. Мы сами поставим умные счётчики, будем их обслуживать и содержать, — рассказала она.

Чем отличается цифровой счётчик от обычного? В первую очередь тем, что он автоматически и регулярно отправляет свои показатели в сбытовую компанию. Жителям остаётся просто платить за потреблённый ресурс, не думая ни о чём другом.

Кроме того, дистанционный съём данных со счётчиков сделает невозможным воровство электроэнергии. В итоге такой счётчик выгоден всем — у гарантирующего поставщика при их установке снижаются затраты на работу и, соответственно, для населения снижается тариф, в который ранее эти затраты закладывались.

— Мы пытаемся сегодня через органы власти популяризировать такие приборы учёта. Как минимум, хотелось бы, чтобы в новых строящихся домах их устанавливали сразу, — говорит Жукова. — Например, в Москве и Московской области во всех новых домах существует автоматический сбор данных по всем коммунальным услугам. Это сильно облегчает всем жизнь. И нет никаких конфликтов.

Цена вопроса, к слову, для каждой отдельной квартиры невысока. Покупка и установка обычного счётчика электроэнергии обойдётся где-то в 800 рублей, цифрового — в 2 500 рублей. Однако в установке таких приборов есть смысл только в том случае, если на них переходят все квартиры в одном многоквартирном доме.

Плюс сам вопрос установки цифровых счётчиков значительно шире, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, это мировой тренд. В Финляндии, например, 100% всех приборов учёта — цифровые. Та же ситуация в Италии и Испании. Китай, Япония и США достигнут показателя в 100% к 2020 году. Показатель в России пока — 9%, в Ростовской области — 10%. И то, здесь учитываются счётчики, которые лишь потенциально имеют возможность удалённого сбора показаний. По словам Дарьи Жуковой, чтобы установить цифровые счётчики всем потребителям электроэнергии в Ростовской области нужно примерно 10 млрд рублей. Для физлиц использование таких приборов учёта дело добровольное, хотя юрлица законодательно какое-то время назад обязали ставить только цифровые счётчики.

Во-вторых, использование цифровых приборов учёта — история не обособленная, она является одним из элементов так называемой "умной энергетики", которая во всю шагает по миру, но в России пока есть лишь её разрозненные элементы.

К элементам "умной энергетики", говорит Жукова, относится, например, использование возобновляемых источников энергии. В России, и в частности в Ростовской области, это пока находится в зачаточном состоянии. Другой элемент "умной энергетики" — использование больших данных (big data) и блокчейн технологий. В России, говорит Жукова, энергетическая система сейчас разобщена, между участниками рынка нет даже единых протоколов по передаче данных.

Наконец, в мире появилось и такое понятие, как "распределённая генерация". По словам Дарьи Жуковой, за этой фразой едва ли всё будущее мировой и российской энергетики.

— Сейчас в мире рынок распределенной энергетики ежегодно растёт на 10% и уже к 2025 году ввод новых электрических мощностей будет перераспределен в сторону объектов малой генерации, — говорит она.

Если привести простой пример распределенной энергетики, то, например, жители частного дома установить себе солнечные батареи. Они полностью обеспечат домовладение электроэнергией, а её излишки будут продаваться в сеть. В итоге люди не только не тратят деньги на электроэнергию, но и зарабатывают на этом.

В мире уже есть целые, пусть и небольшие, населённые пункты, которые таким образом полностью обеспечивают себя энергией и зарабатывают на продаже излишков. Направление перспективно и для России, но пока, например, установка солнечных батарей частному домохозяйству обойдётся примерно в 200-300 тысяч рублей, окупятся вложения за 8 лет. Такая экономика людям пока не очень интересна, говорит Жукова. По её словам, федеральное правительство разрабатывает законодательные акты в сфере микрогеренации.

— Что нужно сделать, чтобы приблизиться к умной энергетике? — говорит Дарья Жукова. — Надо привести в единую базу все стандарты, существующие в электроэнергетике России, в том числе, и законодательные. Далее необходимо, чтобы все участники рынка внедрили их на производствах и при передаче данных. Это будет первый и самый важный шаг на пути в будущее.

По её словам, в случае реализации этих принципов, прозрачность и управляемость в отрасли значительно повысятся, а стоимость электроэнергии для населения и бизнеса снизится. Органы власти же, в свою очередь, получат те данные, которые позволят им принимать оптимальные решения по развитию территорий.

Donnews.ru