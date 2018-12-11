Андрей Муров провел совещание об основных направлениях работы РНК СИГРЭ в 2019 году

Состоялась встреча ведущих научно-технических партнеров Национального комитета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ) под руководством председателя российского подразделения организации – главы ФСК ЕЭС Андрея Мурова. Обсуждались приоритетные направления исследований, включая повышение гибкости энергосистем и поиск оптимальных решений в области цифровизации, а также подготовка к совместному заседанию высших управляющих органов СИГРЭ, которое в 2019 году впервые состоится в России.

В мероприятии приняли участие руководители базовых организаций РНК СИГРЭ – заместитель председателя правления СО ЕЭС Федор Опадчий, ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев, член правления "Интер РАО" Юрий Шаров, генеральный директор "РТСофт" Ольга Синенко и др.

Были рассмотрены результаты участия российской делегации в 47-й Сессии СИГРЭ, которая прошла в августе 2018 года в Париже.

Как отметил Андрей Муров, ключевой задачей на ближайшие месяцы является подготовка к проведению совместного заседания управляющего комитета и технического совета СИГРЭ, которое состоится 7-9 октября 2019 года в Санкт-Петербурге. В числе приоритетных тем для технологически ориентированных исследований РНК СИГРЭ он назвал расширение практики применения технологий анализа big data, искусственного интеллекта, телеуправления, энергосбережения, управления спросом и вопросы кибербезопасности.

На встрече также обсуждалось сотрудничество СИГРЭ с ассоциацией GO15 – она объединяет системных операторов 21 страны, обеспечивающих свыше 75% мирового энергопотребления. Были рассмотрены планы работы молодежной секции РНК, которая станет координатором соответствующих мероприятий на 48-й Сессии СИГРЭ в 2020 году.