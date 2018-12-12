Нижновэнерго намерен последовательно внедрять инновационные технологические решения в электросетевом комплексе региона

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" (входит в Группу "Россети") разработал стратегию цифровизации электросетевого комплекса Нижегородской области на ближайшие три года.

Энергетики намерены реконструировать распределительную сеть подстанций (ПС) 110/35/6 кВ "Левобережная" (Городецкий район) и 110/10 кВ "Буревестник". Обе электроустановки сейчас находятся на стадии модернизации. В ближайшие годы на отходящих от них линиях электропередачи установят модифицированные опоры, инновационные изоляторы, реклоузеры, совмещающие функции автоматизации и обеспечения наблюдаемости электрической сети, а также индикаторы повреждения линий электропередачи.

На опорах линий электропередачи будут установлены электросчетчики с функциями технического и коммерческого учета электроэнергии по всей длине ЛЭП. Практика показывает, что внедрение такой интеллектуальной системы учета позволяет улучшить платежную дисциплину, снизить количество несанкционированных подключений к электросети и стимулирует потребителей к рациональному использованию энергоресурсов.

Кроме того, в 2019 г. в Арзамасском сельском районе электросетей начнется реализация "пилотного" проекта "Цифровой РЭС". Он будет осуществлен на базе современного программно-технологического комплекса, позволяющего в режиме реального времени отслеживать работу всех подстанций и линий электропередачи в зоне ответственности Нижновэнерго.

Энергетики рассчитывают, что с началом работы цифрового РЭС снизятся операционные издержки на эксплуатацию электросетей и нагрузка на персонал, условия работы сотрудников станут более безопасными, при возможных технологических нарушениях сократится время поиска повреждений, появится возможность применять автоматические алгоритмы восстановления системы электроснабжения, сократить время отключений потребителей и их количество.

В 2019 г. в производственном отделении "Арзамасские электрические сети" Нижновэнерго также начнется реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Выездное" с применением цифровых технологий. На первом этапе на подстанции заменят трансформатор Т-1, в рамках второго пускового комплекса – трансформатор Т-2. На 2020-2021 гг. запланирована реконструкция распределительной сети ПС "Выездное" с внедрением элементов автоматизации.

В Нижновэнерго намерены и в дальнейшем осваивать инновационные технологические решения для развития электросетевого комплекса Нижегородской области, расширения возможностей прогнозирования и оперативного устранения любых технологических нарушений, результатом чего должно стать решение главной задачи, стоящей перед энергетиками – повышение надежности электроснабжения потребителей.