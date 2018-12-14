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Персоны

Первый вице-президент "Роснефти" Федоров переизбран главой совета директоров "Башнефти"

Первый вице-президент Роснефти Федоров переизбран главой совета директоров Башнефти

14 декабря 2018, 15:48
Рубрика: Персоны
Метки: БАШНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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Совет директоров "Башнефти" переизбрал своим председателем первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова, говорится в сообщении компании.

"По итогам заседания совета директоров, его председателем избран Павел Федоров, заместителем председателя – Андрей Шишкин", — сказано в сообщении.

В пятницу акционеры "Башнефти" на внеочередном собрании избрали новый состав совета директоров, включив в него двух новых членов — экс-главу Башкирии Рустэма Хамитова и исполняющего обязанности министра земельных и имущественных отношений Башкирии Олега Полстовалова.

Остальные восемь членов совета были переизбраны из прежнего состава. Это первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров, вице-президент "Роснефти" Елена Завалеева, вице-президент "Роснефти" по коммерции Отабек Каримов, вице-президент "Роснефти" по переработке Дидье Касимиро, руководитель службы безопасности "Роснефти" Урал Латыпов, вице-президент по охране труда и экологии "Роснефти" Кристоф Неринг, советник президента "Роснефти" Артем Пригода и президент "Башнефти" Андрей Шишкин.

"Башнефть" (дочерняя компания "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.

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