Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало ограниченное разрешение на строительство энергоблока №2 АЭС "Аккую"

Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) выдало компании АО АККУЮ НУКЛЕАР, реализующей проект по сооружению первой атомной электростанции в Турции, ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС "Аккую".

Ограниченное разрешение на строительство (ОРС) выдано по результатам тщательного рассмотрения и оценки со стороны ТАЕК представленных документов и является важным этапом лицензирования строительства Блока №2 АЭС "Аккую".

"В процессе получения разрешения на строительство и основной лицензии для сооружения блока №1 команда проектной компании АО "Аккую Нуклеар" хорошо изучила требования к документации, правила подачи документов. В ходе подготовки и подачи документов на ОРС второго блока наши специалисты сумели в полной мере учесть весь полученный опыт для эффективного построения командной работы", - отметила председатель Совета директоров АО "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева.

Пакет документов, разработанных и представленных АО "Аккую Нуклеар" в ТАЕК для получения ОРС на сооружение блока №2 АЭС "Аккую", включает предварительный отчёт обоснования безопасности (ПООБ), вероятностный анализ безопасности (ВАБ) АЭС "Аккую" и ряд других документов, подтверждающих безопасность энергоблока.

ОРС разрешает приступить к выполнению строительно–монтажных работ на объектах блока, кроме важных для безопасности "ядерного острова". В рамках ограниченного разрешения начнется подготовка котлована, инженерные изыскания и другие работы. Это значимый этап в реализации проекта. После получения ОРС предстоит также получить лицензию на строительство и приступить к бетонированию фундаментной плиты, что станет официальным началом работ по сооружению второго блока АЭС "Аккую".

