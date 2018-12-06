На Воткинской ГЭС начат монтаж новых трансформаторов

В рамках программы комплексной модернизации генерирующих объектов РусГидро приступило к замене силовых трансформаторов и автотрансформаторов Воткинской ГЭС, большинство из которых отработало более 30 лет.

Всего на Воткинской ГЭС предстоит заменить 11 единиц трансформаторного оборудования различных типов (трехфазные трансформаторы и автотрансформаторы, однофазные автотрансформаторы). Все работы планируется завершить к 2023 году.

Замена трансформаторного оборудования станции повысит надежность и безопасность работы станции, сократит эксплуатационные и ремонтные затраты. Кроме того, новые трансформаторы позволят обеспечить выдачу в энергосистему более 100 МВт новой мощности, которая будет введена в эксплуатацию в результате замены всех гидроагрегатов Воткинской ГЭС. В настоящее время на стации уже заменено 2 гидроагрегата, еще 8 будут заменены до 2026 года.

Силовые трансформаторы и автотрансформаторы являются важной частью электротехнического оборудования электростанции. Они обеспечивают выдачу электроэнергии и мощности станции, преобразуя напряжение, выдаваемое генераторами ГЭС, в напряжение линий электропередачи. Кроме того, автотрансформаторы обеспечивают переток мощности между линиями электропередачи различных классов напряжения.

Воткинская ГЭС мощностью 1035 МВт является узловым пунктом для пяти энергосистем: Пермской, Удмуртской, Кировской, Башкирской и Свердловской. Мощность станции выдается в энергосистему по линиям электропередач через открытые распределительные устройства (ОРУ) 110 и 220 кВ и комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ) 500 кВ.

В ПАО "РусГидро" утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.