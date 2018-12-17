Глава ФСК ЕЭС А. Муров обсудил в ходе "Дня инвестора" результаты работы компании в 2018 году и планы на перспективу

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров в ходе традиционной встречи с инвесторами и аналитиками на площадке Московской биржи рассказал о положительной динамике роста ключевых финансово-экономических и производственных показателей, ходе реализации мероприятий инвестиционной программы. Глава компании также сделал прогнозы по выручке, прибыли и EBITDA по итогам 2018 года, представил оценки менеджмента по размеру возможных дивидендов акционерам.

За 9 месяцев 2018 года выручка ФСК ЕЭС по МСФО увеличилась на 8,9% до 174,4 млрд рублей, прибыль – на 10,5% до 58 млрд рублей. Долговой портфель компании сбалансирован, его средняя стоимость составляет 5,9%. Структура долга представлена долгосрочными инструментами со средним сроком погашения 17,8 лет. Кредитные рейтинги ФСК ЕЭС соответствуют суверенному рейтингу России.

По итогам 2017 года компания выплатила рекордный объем дивидендов – 20,3 млрд рублей. Всего с 2014 года акционерам перечислено около 57 млрд рублей. В 2018 году Совет директоров ФСК ЕЭС принял новую дивидендную политику, в которой зафиксирован базовый уровень выплат акционерам в объеме не менее 50% очищенной чистой прибыли по большей из величин отчетности – РСБУ или МСФО.

Сохранился тренд на повышение надежности – за 11 месяцев ФСК ЕЭС снизила удельную аварийность на 16%. По итогам 2018 года ожидается увеличение отпуска электроэнергии на 2% до 558,2 млрд кВт*ч.

В 2018 году продолжена реализация проектов федерального значения: выполнен весь основной объем работ по укреплению связей между энергосистемами Центра и Северо-Запада, обеспечена выдача мощности крупных объектов генерации на Северо-Западе, Урале и Дальнем Востоке. Ключевые проекты ФСК ЕЭС до 2020 года будут связаны с развитием Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, выдачей мощности новых электростанций, энергоснабжением магистральных трубопроводов, включая ВСТО и "Силу Сибири".

Приоритетом финансовой деятельности остается сохранение уровня долговой нагрузки не выше установленного кредитной политикой предела. Как следствие – поддержание кредитных рейтингов на суверенном уровне. Обеспечение высоких дивидендных выплат.

Среди производственных задач, помимо традиционных – обеспечение надежной работы и исполнение в срок инвестиционной программы, глава ФСК ЕЭС назвал активное распространение цифровых решений. Будут продолжены проекты по внедрению систем удаленного управления, строительству цифровых подстанций с комплексным использованием цифровых технологий, развитию цифрового проектирования объектов, и ряд других.