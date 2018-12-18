Опубликована брошюра "Надежность оборудования электрических сетей 220-750 кВ энергосистем". Авторы: д.э.н., профессор Непомнящий В.А., д.т.н., профессор Дарьян Л.А.

В октябре 2018 года издательством НТФ "Энергопрогресс" опубликована работа "Надежность оборудования электрических сетей 220-750 кВ энергосистем" авторов Непомнящего В.А. и Дарьяна Л.А. в девятом номере приложения к журналу "Энергетик" "Библиотечка электротехника". Авторы являются признанными экспертами по вопросам надёжности, оценки технического состояния и диагностирования высоковольтного оборудования и линий электропередачи.

В брошюру вошли результаты научно-статистических исследований надежности работы оборудования и линий электропередачи магистральных электрических сетей классов напряжения 220-750 кВ энергосистем СССР и Российской Федерации за период с 1964 по 2017 год, выполненных авторами и другими отечественными специалистами. Кроме того, представлено сопоставление отечественных данных с результатами исследований зарубежных специалистов, в том числе, приведённых в материалах Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE (СИГРЭ)).

Брошюра примечательна также тем, что в неё вошли результаты анализа статистических данных за 2008-2014 годы об авариях и ремонтах оборудования магистральных электрических сетей. Этот анализ выполнен в ходе научно-исследовательской работы по определению расчетных значений основных показателей надежности различных видов оборудования на основании статистических данных аварийности и ремонтов оборудования электрических сетей. АО "Техническая инспекция ЕЭС" выполнены эти исследования в 2015-2016 годах по заказу ПАО "ФСК ЕЭС". Результаты выполненной работы были высоко оценены Институтом систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского Отделения РАН, в том числе в части практической ценности и возможности дальнейшего применения в производственной деятельности ПАО "ФСК ЕЭС", а также научной новизны.

Наибольший интерес брошюра представит специалистам электросетевого комплекса в эксплуатационной и проектной практике при формировании планов капитальных и текущих ремонтов оборудования, схем перспективного развития электрических сетей, формировании инвестиционных программ в части обеспечения оптимального уровня надежности электроснабжения потребителей в производственной и социальной сферах национальной экономики.

Авторами отмечена всесторонняя поддержка и помощь Генерального директора АО "Техническая инспекция ЕЭС" Павла Владиленовича Голубева в процессе выполнения научно-исследовательской работы и при подготовке брошюры.