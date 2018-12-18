Итоги IX Сибирского энергетического форума, XXVI выставки "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника" и IX выставки "Нефть. Газ. Химия"

21–23 ноября 2018 года в Красноярске состоялось масштабное событие в мире энергетики – IX Сибирский энергетический форум. Он собрал под одной крышей около 2 тысяч специалистов из 920 компаний России, Казахстана и Германии.

Открытие

Открывая мероприятие, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев подчеркнул: "За годы проведения форум стал такой площадкой, которая обеспечивает взаимодействие между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью. Энергетика для Сибири – не простые слова. Для региона это базовая отрасль жизнеобеспечения. Сегодня возникают новые вызовы времени, поднимаются новые вопросы в энергетике, появляются новые направления деятельности. Губернатором края Александром Уссом начат масштабный комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Он объединяет в себе много различных инвестпроектов в различных отраслях экономики. Но все они объединяются одним – энергией. От того, как будет обеспечиваться энергоснабжение, во многом зависит и успех такого масштабного проекта. Поэтому на форуме мы обсуждаем и вопросы модернизации, и вопросы износа основных фондов, вопросы, связанные с доставкой различных ресурсов, и многие другие. Надеюсь, что площадки форума позволят нам ответить на многие вопросы".

"Комфортная жизнь Сибири невозможна без того, что мы называем энергией – без тепла, электричества. Сложно себе представить, но чуть больше 100 лет назад обычная электрическая лампочка в Красноярске была экзотикой. Это был совсем иной технологический уровень. В середине 20 века, конечно, с применением огромного количества ресурсов, очень эффективно осваивались сибирские территории. Наш край стал энергетически независимым и даже энергетически избыточным. То, что мы называем Енисейской Сибирью – это, можно сказать, возвращение к плановому ведению хозяйства. От таких форумов, который мы сегодня открываем, зависит и развитие экономики, и развитие социальной сферы, и наше будущее", – отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

Об истории форума рассказал советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко: "Вначале, 26 лет назад, это был просто городской энергетический форум. Но 9 лет назад он превратился в Сибирский энергетический форум, существенно расширив географию участников и географию своих действий. Сегодня на форуме обсуждаются и решаются главные темы: от добычи ресурсов до их использования, от решения экологических проблем до цифровизации, от тарифной политики до подготовки кадров".

Генеральный директор МРСК Сибири Виталий Иванов поблагодарил организаторов форума и пригласил гостей на стенд компании, где можно ознакомиться с тем, что планируется сделать в рамках проекта "Енисейская Сибирь". "Буквально вчера мы говорили о том, что цифровая энергетика – это что-то фантастическое. Но прошел год – и посмотрите, что произошло – мы открыли в Красноярске первую в стране цифровую подстанцию. Уже сейчас мы начинаем строить полноценные цифровые энергетические районы. Несомненно, ТЭК в цифровой экономике будет пионером по цифровизации".

К гостям обратился генеральный директор ВК "Красноярская ярмарка" Артем Мурадян, который рассказал о проекте: "Форум – это крупнейшая за Уралом отраслевая площадка. Событие ставит на повестку очень серьезные вопросы, которые находят здесь свои решения. В рамках форума работают две выставки, в которых участвуют более 100 ведущих предприятий. Посетителям представлен широкий спектр современных технологий и решений для нефтегазового комплекса и добывающей промышленности, а также современные системы автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения".

Работа выставок

В рамках форума работали две специализированных выставки – XXVI выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и IX выставка «Нефть. Газ. Химия».

В роли экспонентов выступили 75 крупных отраслевых компаний из разных регионов РФ и Китая, из них порядка 30% участвовали в проекте впервые. В их числе такие гиганты отрасли, как ПАО «МРСК Сибири», одна из крупнейших угольно-энергетических компаний мира – АО «СУЭК-Красноярск», Сибирская генерирующая компания, АО «Красноярскнефтепродукт», ПАО «ОГК-2», Красноярская региональная энергетическая компания, АО «Красноярсккрайгаз», ПАО «Красноярскэнергосбыт». Представители компаний приняли участие в работе выставок и выступили на круглых столах, заявленных в рамках деловой программы.

Также в числе участников крупные московские компании «ПромГазИнвест», «ДЕН РУС», «Феникс Контакт РУС», «СОНЭЛ», «ТЕХНОАС-СК», «УНКОМТЕХ»; российские производители: «Уральские уплотнительные технологии» (Челябинск), Электротехнические заводы «Энергомера» (Ставрополь), Свердловский завод трансформаторов тока (Екатеринбург), «ТрансНефть» (Омск), Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры (Чувашская Республика), Чебоксарский электроаппаратный завод (Чебоксары), компании из Санкт-Петербурга, Тюмени, Омска, Ростова-на-Дону, Новокузнецка, Орла и других городов РФ.

В экспозиции были представлены последние решения в области дистанционного энергоучета, новые модели светодиодных светильников, аккумуляторных батарей и кабельной продукции от ведущих заводов-производителей. Также можно было увидеть современное технологическое оборудование для нефтегазового комплекса. Кроме того, были предложены финансовые услуги для бизнеса, занятого в сфере энергетики, добывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Выставки вызвали большой интерес со стороны профессионального сообщества. За три дня площадку посетили 1 828 специалистов из 920 организаций.

Работа форумных площадок

Открылся Сибирский энергетический форум большим пленарным заседанием «Энергетика как драйвер развития Енисейской Сибири». Руководители министерств правительства края, Законодательного Собрания региона, главы ведущих электросетевых компаний региона, представители научного сообщества в своих выступлениях представили топливно-энергетический потенциал и перспективы развития отрасли в рамках комплексного проекта.

На заседании был представлен общий доклад с презентацией основных параметров проекта «Енисейская Сибирь» – инвестиционной емкости проектов, прогноза по увеличению количества предприятий, организаций малого и среднего предпринимательства и созданию дополнительных рабочих мест.

Также в рамках форума состоялись 10 круглых столов на темы:

Площадку посетил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания Владимир Демидов. Он осмотрел выставочные стенды и пообщался с участниками форума.

«Форум проходит девятый раз. И он уже зарекомендовал себя на высоком профессиональном уровне, объединяя экспертов в энергетической, угольной и нефтегазовой отраслях, представителей федеральных и региональных органов власти для обсуждения существующих проблем и поиска путей их решения. Красноярский край – один из крупнейших промышленных центров России. Однако на сегодняшний день не решено еще очень много вопросов, которые касаются высоких тарифов, отсутствия резервных линий в отдаленных районах и экологической проблематики. Очевидно, что все эти темы, требуют обсуждения и современных решений. Так, например, тратятся миллиарды рублей из бюджета на то, чтобы содержать дизельные электростанции на севере, но это технологии прошлого века, нужно переходить на альтернативные источники энергии. В целом, форум несет большую пользу для региона, он даёт возможность для движения вперёд», – заключил Владимир Демидов.

Большой интерес вызвала биржа деловых контактов предприятий энергетики и нефтегазового сектора. 21 и 23 ноября состоялись встречи, на которых можно было лично пообщаться со специалистами таких компаний, как АО «Красноярсккрайгаз», АО «КрасЭКо», ПАО «МРСК Сибири», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири, ООО «РСО Энерго», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и др. Специалисты со всей территории Сибири, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской области и других субъектов РФ приехали в Красноярск, чтобы договориться о сотрудничестве.

«Для начального этапа своего развития мероприятие прошло на хорошем уровне. Биржа привлекла больше людей, которые хотят предложить свою продукцию компаниям, присутствующим на ней. Для нас это важно – нам выгодно узнавать новые компании, их ценовые предложения. Здесь можно обсудить нюансы, узнать плюсы и минусы продукции или услуг. После переговоров как минимум контактов 15 я увезу с собой, в дальнейшем последуют коммерческие предложения, и, думаю, мы будем работать. Конечно, стоит расширять биржу, привлекать больше заказчиков, которым мы тоже можем что-то предложить», – поделился Дмитрий Шпеньков, главный инженер АО «Красноярсккрайгаз» (Красноярск).

Тему поддержал Дмитрий Усков, менеджер по продажам ООО «ТайгаМаш» (Красноярск): «Мы пообщались с людьми, которые оказались заинтересованы в нашей продукции. С некоторыми из них ведем переговоры уже несколько лет, а тут в одном месте собраны все, кто нам нужен. Такое мероприятие, безусловно, полезно, потому что оно объединило на одной площадке крупные предприятия и позволило нам в нем поучаствовать. Его надо тиражировать и развивать дальше».

Кроме того, состоялись семинары «Новинки систем автоматизации и технологии приводов от SIEMENS» и «Производственный интеллект: охрана труда, защита, сбережение».

Всего в мероприятиях форума приняли участие 998 человек, что на 12,5% больше, чем в прошлом году.

Награждение

По итогам работы форума активные участники были отмечены дипломами и благодарственными письмами.

Непростой оказалась работа жюри при определении медалистов. За большой вклад в развитие Сибирского энергетического форума, новейшие разработки, продвижение современных технологий и другие заслуги были награждены сразу 22 компании. В их числе: Сибирская генерирующая компания, «СУЭК-Красноярск», Филиал «ОГК-2» – Красноярская ГРЭС-2, «МРСК Сибири», «Красноярскэнергосбыт», «КРАСЭКО», Красноярский центр метрологии, Красноярский энергомеханический завод, «АБС ЗЭиМ Автоматизация», Котельный завод «Гарант», Электротехнические заводы «Энергомера», Томский кабельный завод, Свердловский завод трансформаторов тока, «КРАСНОЯРСККРАЙГАЗ», «Красноярскнефтепродукт», Завод взрывозащищённого и общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника», Торговый Дом «Енисейпром», «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ», журналы «Промышленные страницы Сибири» и «Вестснаб», «ГМС НЕФТЕМАШ», «СибАЗС Сервис».

Напомним, IX Сибирский энергетический форум и специализированные выставки «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» и «Нефть. Газ. Химия» прошли в Красноярске с 21 по 23 ноября 2018 года.

Оргкомитет выставок:

Каширина Елена Владимировна – директор выставки

+7 (391) 200-44-00 (вн. 910), el@krasfair.ru

Журба Людмила Александровна – менеджер выставки

+7 (391) 200-44-00 (вн. 911), 911@krasfair.ru

Гуренко Екатерина Владимировна – менеджер выставки

+7 (391) 200-44-00 (вн. 922), 922@krasfair.ru

Организатор конгрессной части:

Черных Надежда Алексеевна – руководитель департамента по организации стратегических мероприятий

+7 (391) 200-44-00 (вн. 955), chernykh@krasfair.ru

Отзывы участников

Наталья Кликушина, начальник службы общественных коммуникаций АО «Транснефть – Западная Сибирь» (Омск):

– У нас достаточно большой опыт участия в выставках, поэтому есть с чем сравнить. Хочу поблагодарить организаторов за высокий уровень мероприятия. Это действительно специализированное мероприятие. Здесь мы открыли для себя много деловых контактов. Потрясает география участников – Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Томск и другие. Мы очень довольны организацией – это настоящее гостеприимство. Очень понравились экскурсия, ужин, уровень обслуживания. Мы будем благодарны за дальнейшее сотрудничество. В сравнении с тем, как мы участвовали в других выставках, здесь мы побили все рекорды по количеству посетителей. К нам пришла целевая аудитория, радует интерес к нашим технологиям.

Светлана Новейченко, специалист по продажам ООО «Томский кабельный завод» (Томск):

– Мы шестой раз подряд присутствуем на этой выставке. Всегда здесь происходит хорошая наработка контактов. В этом году было много проектных организаций, которые будут закладывать наш кабель в свои проекты, были строительно-монтажные организации – как раз те, кто нам нужен. В целом впечатление от выставки всегда положительное.

Александр Седов, главный специалист отдела рекламы АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» (Чебоксары):

– Наш завод уже не первый раз участвует в выставке, но лично я здесь впервые. Общее впечатление от выставки очень приятное: организация на хорошем уровне, очень душевный прием, порадовало питание участников выставки – такой сервис не везде есть. Предварительными результатами мы вполне довольны. Те, кого мы хотели видеть на стенде, к нам пришли. Нас посетили представители крупных предприятий, ради которых мы и приехали. Количество контактов для региональной выставки – даже сверх ожиданий. Думаю, в следующем году нужно снова участвовать.

Марина Тихонова, ведущий менеджер по аналитике отдела маркетинга ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» (Подольск, Московская область):

– В основном мы всегда участвуем в региональных выставках, но на этой мы впервые. Порадовал высокий уровень организации. На наш стенд приходили нужные нам специалисты, в первую очередь, это проектировщики, от которых зависит наш бизнес. Вопрос по поводу участия в этой выставке в следующем году я рассматриваю положительно.

Василий Симонов, менеджер по рекламе ООО «Росэнергосервис» (Ростов-на-Дону):

– Мы уже не первый раз участвуем в выставке в Красноярске. По сравнению с 2015 годом существенно выросла посещаемость и качественный состав посетительской аудитории. Мы поработали здесь крайне плодотворно. К нам пришли все те, кто был нужен: проектировщики, главные энергетики, директора и заместители директоров предприятий, представители крупных компаний энергетического сектора. Поэтому количеством и качеством контактов мы довольны.

МВДЦ «Сибирь»